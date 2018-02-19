الفلاسفة يطرقون الإعلام من باب الأخلاقيات

تغطية-ماهرأبوالفضل: أخلاقيات الإعلام، قضية شائكة لاسباب عديدة من بينها عدم تفعيل مواثيق الشرف، وبعضها الاخر مرتبط بالضغوط الاقتصادية وثالثها عدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات ولجوء المحررين للمصادر المجهلة للحصول علي المعلومات-حتي وان كانت مغلوطة دون تعمد-. وفي محاولة منهم لكشف الغموض واللبس ح

تغطية-ماهرأبوالفضل:

أخلاقيات الإعلام، قضية شائكة لاسباب عديدة من بينها عدم تفعيل مواثيق الشرف، وبعضها الاخر مرتبط بالضغوط الاقتصادية وثالثها عدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات ولجوء المحررين للمصادر المجهلة للحصول علي المعلومات-حتي وان كانت مغلوطة دون تعمد-.

وفي محاولة منهم لكشف الغموض واللبس حول أخلاقيات الاعلام، طرق الدكتور بهاء درويش استاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة ورئيس قسم الفلسفة بجامعة المنيا والخبير المعتمد بمنظمة اليونسكو في مجال أخلاقيات البيولوجيا- في الندوة التي عقدتها الجمعية الفلسفية المعنونة بـ” أخلاقيات الإعلام: مثالية غير مآمولة أم واقعية مسؤولة؟”- باب الاعلام محاولا الاجابة علي السؤال الصعب-عمليا علي الاقل- حول مدي وجود أخلاقيات في الاعلام، وتاثير تلك الاخلاقيات في الممارسات وانعكاستها علي جمهور المتلقين.

أدار الندوة الدكتور مصطفي النشار- أحد أهم المفكرين والفلاسفة المصريين المعاصرين-، في حضور الدكتور حسن حنفي – المفكر المصري والفيلسوف المعروف- بالاضافة الي عدد من اساتذة الفلسفة بالجامعات المصرية.

وبدأ درويش الندوة بالقاء الضوء من خلال التساؤلات الي ثارت وتثور باستمرار مع التطور المتلاحق لصناعة الإعلام،-لم يكن هناك مناص من الإجابة عليها إذا ما أرادت صناعة الإعلام أن تحافظ علي مشروعيتها- تفرعت جميعها من السؤال التالي: هل هناك أخلاقيات في الإعلام؟ هل يجب أن يحكم الإعلام ضوابط أخلاقية معينة حاكمة أو موجهة، أم تشكل هذه الضوابط قيودا علي تحقيقع لأهدافه وإنجاز لعمله علي الوجه الأكمل؟

واشار الي محاولات الإجابة علي هذا السؤال وما تفرع عنه تشكل ما يُعرف بـ”أخلاقيات الإعلام”.

وعرض درويش لمقدمة بين فها كيف بدأ مبحث الأخلاق مبحثا فلسفيا نظريا الي أن نشأت أخلاقيات العلم والتكنولوجيا أو “الأخلاقيات التطبيقية”- أو الأخلاقيات العملية كما يستسيغ البعض تسميتها- والذي يُعد مبحث “أخلاقيات الإعلام” أحد فروعها.

وعرج بعد ذلك الي مبررات ظهور هذه الأخلاقيات التطبيقية، مشيرا الي ان المجتمع العربي يمثل الدين أحد عناصر ثقافته، ومن ثم كان لابد من مناقشةسؤالا جوهريا، حول الية رد الأخلاق الي الدين ام انهما ميدانان منفصلان؟.

وانتقل درويش الي معالجة محاولات تنظير هذا المبحث من خلال وضع مبادئ ضابطة وموجهة له، لافتا الي ان صناعة الاعلام كان ولايزال لها تأثير علي تشكيل الرأي العام وكان العلم واكتشافاته التكنولوجية المتلاحقة ذات تأثير بعضها نافع وآخر ضار.

وأشار الي ان هناك قصورا في تسليط الاعلام الضوء علي العلم ومنتجاته والذي كان سيساعد في تبصير الجمهور وتوعيته بحقيقة منتجات العلم والتكنولوجيا التي تظهر باستمرار وبكيفية التعامل مع هذه المنتجات.

وانتهي الي دحض دعاوي الكتاب الغربيين الذين يزعمون أن مبادئ أخلاقيات الإعلام الكونية Global Media Ethics التي تصلح للتطبيق في كل مكان –وهو الاتجاه الاكثر حداثة في أخلاقيات الإعلام- مبادئ غريبة في الأساس.

وتطرقت الندوة الي الكرامة الانسانية كأحد اهم العوامل المؤثرة في تشكيل منظومة الاعلام، وضرورة التفريق بين الخاص والعام.

من جهة اخري حاول عددا من الحضور تبرير افتقار الاعلام للاخلاقيات المرجوة ، نتيجة عدم تفعيل ميثاق شرف اعلامي ، بالاضافة الي سيطرة رأس المال علي المؤسسات الاعلامية، والضغوط الاقتصادية التي تواجه العاملين في الاعلام-خاصة صغارهم- مما يدفعهم الي جلب المعلومات والاخبار المثيرة بغض النظر عن تاثيرها السلبي في تشويه العقل الجمعي.