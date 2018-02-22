الفلاحيين تطالب الرئيس بتفعيل قرار الحكومة بالتأمين عليهم

أحمد صبري قال محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين إنهم يطالبون الرئيس بتفعيل قرار مجلس الوزراء بالتأمين على الفلاحيين والذى صدر عام 2014 والذى لم ينفذ حتى اليوم، مؤكدا أن مطالبة الرئيس بالتأمين على العمالة المؤقتة قد يكون حلا لمشاكلهم. وأضاف في لقاء له مع برنامج الطريق إلى الاتحادية على فضائية ON

أحمد صبري



قال محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين إنهم يطالبون الرئيس بتفعيل قرار مجلس الوزراء بالتأمين على الفلاحيين والذى صدر عام 2014 والذى لم ينفذ حتى اليوم، مؤكدا أن مطالبة الرئيس بالتأمين على العمالة المؤقتة قد يكون حلا لمشاكلهم.



وأضاف في لقاء له مع برنامج الطريق إلى الاتحادية على فضائية ON أن الفلاحيين يتعرضون لمشاكل كبيرة تبدأ من التعرض للإهانة معنوية بسبب لبس الجلباب حتى مشاكل المياه والتي أدت الى جفاف الكثير من الأراضي.

