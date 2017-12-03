الفلاحيين تطالب الحكومة باستلام طن القصب بسعر ألف جنيه

الصاوي أحمدطالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين الحكومة بضرورة تحديد سعر ألف جنيه لتوريد محصول العام الحالى. وأرجع نقيب عام الفلاحين في تصريحات خاصة لجريدة"المال"، ذلك التسعير إلى بعد الزيادة التى طرأت على أسعار مستلزمات الانتاج من سولار وأسمدة بعد أن لجأ إلى السوق السو

الصاوي أحمد

طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين الحكومة بضرورة تحديد سعر ألف جنيه لتوريد محصول العام الحالى.

وأرجع نقيب عام الفلاحين في تصريحات خاصة لجريدة”المال”، ذلك التسعير إلى بعد الزيادة التى طرأت على أسعار مستلزمات الانتاج من سولار وأسمدة بعد أن لجأ إلى السوق السوداء لشراء الأسمدة التي غير موجودة بالجمعيات الزراعية.

وأضاف “غير معقول أن يتحمل الفلاحون وحدهم فواتير زيادة أسعار الوقود والغاز وارتفاع أجور العمال، وتكلفة نقل القصب بـ 45 جنيه للطن من الحقل إلى المصنع بجانب ارتفاع أسعار ماكينات كسر وتقطيع القصب”.

وتابع “لابد من النظر إلى التكلفة الحقيقة لسعر فدان محصول قصب السكر وأن يتم تحديد سعر يحقق هامش ربح للفلاح فغير معقول أن يزرع الفلاح محصول لمدة عام”.

وقال إن “تكلفة انتاج طن قصب السكر من بداية زراعته بعد زيادة الأسعار تتجاوز 650 جنيه فى 40 طن انتاج الفدان يكون إجمالى التكلفة ( 26 ) ألف جنيه للفدان الواحد خلال السنة بينما بحساب سعر توريد الطن للعام الماضي المقدر بـ 620 جنيها وبمتوسط إنتاجية تصل إلى 40 طنا للفدان فإن الفلاح يخسر 1200 جنيه فى الفدان الواحد مما سيؤدى الى توقف زراعة قصب السكر واحداث فجوة كبيرة فى السكر وزيادة الاستيراد من الخارج مع ارتفاع أسعار الدولار .



وطالب حسين عبدالرحمن ابوصدام بضرورة تطبيق قانون الزراعة التعاقدية لحماية الفلاح من التقلبات السعرية

وقال “سعر المحصول سيتم الاتفاق عليه قبل زراعته وبالتالى يضمن الفلاح تحقيق هامش ربح له وبالتالى زيادة الانتاج مما يجنب مصر مخاطر الاستيراد من الخارج”.

وأشار إلى ضرورة فرض الرقابة على الموازين بالمصانع حتى لا تلعب الشركة دور الخصم والحكم في نفس الوقت وهو ما يجعل هناك فرصة للتلاعب بالميزان خاصة أن المزارع لا يعرف وزن محصوله إلا من خلال ورقة مدونة بخط اليد دون معرفته بصحة الوزن من عدمه

وطالب بضرورة تعديل العقود العقود المبرمة بين الفلاحين وشركات السكر لانها لا تصب إلا في صالح الشركة وليس الفلاحين مزارعى إحدى المحاصيل الاستراتيجية.

