الفلاحين: 800 جنيه السعر العادل لإردب القمح

الصاوى أحمد طالب حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، الحكومة ممثلة فى وزارة التموين، بسرعة الإعلان عن سعر شراء القمح من المزارعين للموسم الجديد، لتحفيزهم على التوسع فى زراعته، بما يساهم فى تقليل حجم الاستيراد. وأوضح أن سعر شراء إردب القمح يجب ألا يقل عن 800 جنيه للإردب مقابل 575 خلال الموسم الماضى. و

الصاوى أحمد

طالب حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، الحكومة ممثلة فى وزارة التموين، بسرعة الإعلان عن سعر شراء القمح من المزارعين للموسم الجديد، لتحفيزهم على التوسع فى زراعته، بما يساهم فى تقليل حجم الاستيراد.

وأوضح أن سعر شراء إردب القمح يجب ألا يقل عن 800 جنيه للإردب مقابل 575 خلال الموسم الماضى.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج دفعت المزارعين إلى تقليص كميات الأسمدة المستخدمة فى عملية الزراعة، مما يهدد بضعف إنتاجية القمح الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الدولة يجب أن تزيد إنتاجية القمح المحلى بدلا من الاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة.

وتنطلق زراعة القمح كموسم شتوى فى مصر فى الفترة من نهايات نوفمبر إلى يناير من كل عام.

وتستهلك مصر نحو 15 مليون طن قمح سنوياً، حسب بيانات حكومية، تستورد منها 10 – 11 مليون طن.

يشار إلى أن الحكومة تسلمت ما يقرب من 3.6 مليون طن قمح من المزارعين خلال موسم حصاد وتوريد القمح، والذى بدأ منتصف شهر أبريل وانتهى منتصف يوليو الماضى، وكان مستهدفا تسلم 4 ملايين طن.

وقال النوبى أبو اللوز، أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين، إن السعر العادل للقمح المحلى يجب ألا يقل عن 800 – 850 جنيها للإردب، نظرا لجودة القمح المصرى وزيادة نسبة البروتين فيه مقارنة بالمستورد.

وأسفرت آخر مناقصة لاستيراد القمح قامت بها هيئة السلع التموينية عن شراء طن القمح «وصال» بسعر 214 دولارا (3800 جنيه ) – بما يعنى أن السعر الحالى لإردب القمح المستورد 575 جنيها، بخلاف تكلفة شحنه ونقله داخل مصر.

وكان على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن عن استهداف الحكومة استيراد 7 ملايين طن قمح العام المالى الجارى لصالح «التموين» خلال 2018/2017.

وتمثل الكميات التى أعلن «المصيلحى» عن استهداف استيرادها، أكبر معدل استيراد فى تاريخ الوزارة، فقد كانت موازنة العام الجارى تتضمن استيراد 6.2 مليون طن قمح من الخارج، مقابل 5.5 مليون العام الماضى.

وأكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أنه من المستحيل تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح لـ 5 أسباب رئيسية، أولها: غياب نظام الدورة الزراعية «تلزم الحكومة فيه المزارعين بنوعية المحاصيل»، وثانيها: عدم وجود مساحات كافية للتوسع الأفقى فى الدلتا، وثالثها : ثبات المساحة الزراعية وعدم إضافة رقعات جديدة من الأراضى لصالح القمح، ورابعها : تفضيل غالبية المستثمرين زراعة الخضر والفاكهة عليه، وخامسها : وجود «مافيا» لاستيراد القمح تضغط على «الحكومة» بدعم من الدول الكبرى التى تصدر القمح.

وقال إن مصر تحتاج إلى 4 ملايين فدان تزرع سنويا بالقمح المحلى لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وهى مسئولية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ولكن المساحة الفعلية حاليًّا تبلغ مليونى فدان، على عكس ما تؤكده «الزراعة» بـ3.4 مليون فدان.