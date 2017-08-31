الفلاحين : 50 % زيادة في سعر الأضاحى بسبب الحكومة

الصاوي أحمد: انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين الارتفاع الملحوظ فى أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى ،الأمر الذى أثار استياء المواطنين وفى مقدمتهم الفلاحين خصوصا بعدما وصل ارتفاع الأسعار فى سوق الأضاحى من 30 - 50 % خلال العام الحالى بسبب القرارات الاقتصادية الحكومية الأخيرة وزيادة تكلفة النقل ، وت

الصاوي أحمد:

انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين الارتفاع الملحوظ فى أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى ،الأمر الذى أثار استياء المواطنين وفى مقدمتهم الفلاحين خصوصا بعدما وصل ارتفاع الأسعار فى سوق الأضاحى من 30 – 50 % خلال العام الحالى بسبب القرارات الاقتصادية الحكومية الأخيرة وزيادة تكلفة النقل ، وتراوح سعر كيلو الكندوز بين 130 و150 جنيها، والجملى بين 90 و120 جنيها، والضأن 100 إلى 150 جنيها.

وعبر النوبى أبواللوز ،الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين على مستوى الجمهورية، عن استيائه من رفع الأسعار وعدم وجود رقابة من الحكومة ووزارتى التموين والزراعة على الأسواق ، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار ناتج عن عدة أسباب، أهمها زيادة الطلب قبل حلول عيد الأضحى مع قلة المعروض، مضيفا أن زيادة الثروة الحيوانية باتت ضرورية جدا،

وقال – فى تصريحات صحفية اليوم الخميس – إن إعادة إحياء مشروع البتلو، بمثابة الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار ، وذلك بعد أن وصل سعر الخروف من 3000 إلى 3200 جنيه، بزيادة 50 % عن العام الماضى، فيما وصل سعر العجل من 15 ألفا إلى 18 ألفا بزيادة 35% عن العام الماضى.

وتوقع أن تصل أجور الذبح،للخراف 100 جنيه و للمواشى 450 أو 500 جنيه هذا العام، مؤكدا أن زيادة أسعار جميع أنواع الأعلاف، وارتفاع أسعار النقل والموصلات، فقد ارتفع سعر نقل المواشى من المزارع إلى التجار سواء كانت فى المزارع القريبة أو الصعيد أو محافظات الوجهة البحرى، هى التى أدت لرفع اسعار اللحوم .

وعن مشروع إحياء البتلو، أكد “أبواللوز” أنه قد تم تخصيص 200 مليون جنيه من البنك الزراعى كدفعة أولى لإحياء المشروع، لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم بقروض للفلاحين بفائدة 7 % وتم صرف 7.5 مليون جنيه لـقرابة مائة مستفيد من صغار المربين وجمعيات الثروة الحيوانية، لافتا إلى أن 6 ملايين فلاح يثقون بمقدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إنجاح مشروع البتلو للمساعدة فى رفع مستوى معيشتهم وخفض أسعار اللحوم، وذلك بخفض أسعار الفائدة على القروض لحدود 5% وتكون قطعية وتسدد على أقساط سنوية وبضمانات سهلة، مع توفير أعلاف وحصص من النخالة من المطاحن بأسعار مدعمة وإشراك جميع الجهات المعنية من زراعة وبنك وتموين وجمعيات تعاونية فى المنظومة مع الاهتمام بزيادة الثروة من الأمهات والإناث لما تشهده حاليا من ذبح جائر.

وأضاف أن مشروع البتلو سوف يساعد فى تقليص الفجوة باللحوم الحمراء، والتى وصلت إلى 60%، موضحا أن الجزارين يقومون بشراء العجول الذكور الوليدة «اللباني» من صغار الفلاحين عمر 40 يوما والتى تزن 40 إلى 50 كيلو جراما ويبيعونها بأسعار مرتفعة، خاصة أن هؤلاء الفلاحين هم الموردون لحوالي90% من هذه العجول يحتفظون فقط بالإناث التى تفيد فى الولادة واللبن لعدم قدرتهم المادية على تحمل تكاليف تربيته، وبذلك يحرم البلاد من لحوم العجول بالوزن العالمى الذى يتراوح بين 400 إلى 500 كجم خلال فترة تصل إلى ستة أشهر.

