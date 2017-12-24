الفلاحين: مزارعو القصب يرفضون التوريد ويطالبون السيسي بالتدخل

الصاوي أحمد:أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، عن امتناع كبار مزارعى قصب السكر بمحافظات الوجه القبلى التوريد للحكومة بعد رفضها رفع سعر طن توريد القصب هذا العام وتراجع الحكومة عن الوعود التى تعهدت بها العام الماضى لنقابة الفلاحين والمزارعين بخصوص رفع سعر توريد طن القصب إلى 800 جنيها بدلا من 6

الصاوي أحمد:

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، عن امتناع كبار مزارعى قصب السكر بمحافظات الوجه القبلى التوريد للحكومة بعد رفضها رفع سعر طن توريد القصب هذا العام وتراجع الحكومة عن الوعود التى تعهدت بها العام الماضى لنقابة الفلاحين والمزارعين بخصوص رفع سعر توريد طن القصب إلى 800 جنيها بدلا من 620 جنيها.

وطالب محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل العاجل لحل تلك الأزمة التى باتت على وشك الإنفجار، وذلك بعد أن عقد المئات من كبار مزارعى القصب بمحافظات الصعيد مؤتمرا حاشدا أعلنوا فيه امتناعهم عن التوريد هذا العام للحكومة بسبب عدم رفع سعر طن القصب،لافتا أن تأخر وزارتى التموين والزراعة فى الإعلان عن سعر مناسب للتوريد مثلما حدث العام الماضى، آثار استياء المزارعين وجعلهم يتخذون قرارا بعدم التوريد خصوصا بعد ارتفاع تكاليف الزراعة والأسمدة والعمالة ونقل المحصول.

وأوضح الأمين العام للنقابة النوبى أبواللوز ،فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن كبار المزارعين يرفضون سعر التوريد الحالى وهو 620 جنيها للطن، مطالبين بألا يقل سعر التوريد عن 1000 جنيها للطن، مشيرا إلى أن النقابة تواصلت مع كبار مزارعى مدن الصعيد وفى مقدمتهم مزارعو كوم امبو وادفو واسنا وارمنت وقنا ونجع حمادى” وجميعهم رفضو كسر القصب وعدم التوريد للحكومة، مما يهدد بغلق وتعطيل 6 أو 7 مصانع عن العمل فى تلك المناطق

وأضاف “أبواللوز” أن المزارعين أعلنو خلال مؤتمرهم الذى عقد بالأمس القريب، التصعيد ضد الحكومة خلال الأيام المقبلة، وعقد مؤتمر صحفى موسع بنقابة الزراعيين بالقاهرة للرد على الحكومة بشكل عملى بعد تجاهلها مطالب أكثر من 5 ملايين مواطن من مزارعى القصب، مشيرا إلى أن نقابة الفلاحين تدرس التضامن الكامل مع مزارعى القصب بعد تجاهل وزيرى التموين والزراعة لمطالبهم ورفض مقابلتهم أو الاستماع لشكواهم.