الفلاحين للحكومة: سعر توريد القصب غير عادل واحذروا غضب المزارعين

الصاوي أحمدحذرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، من امتناع مزارعى القصب بمحافظات الصعيد عن التوريد هذا العام، بسبب تراجع الحكومة عن الوعود التى تعهدت بها العام الماضى لنقابة الفلاحين والمزارعين بخصوص رفع سعر توريد طن القصب.وقال النوبى أبواللو

الصاوي أحمد

حذرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، من امتناع مزارعى القصب بمحافظات الصعيد عن التوريد هذا العام، بسبب تراجع الحكومة عن الوعود التى تعهدت بها العام الماضى لنقابة الفلاحين والمزارعين بخصوص رفع سعر توريد طن القصب.

وقال النوبى أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن موعد كسر محصول القصب اقترب، ويجب على الحكومة اتخاذ خطوات جادة وقرارات إيجابية بخصوص تحريك سعر توريد طن القصب، وعدم التأخر فى إعلان سعر مناسب للتوريد والذى سوف تترتب عليه خطوات انفعالية وغير مدروسة من قبل المزارعين والفلاحين، مشيرا إلى أن النقابة وجهت دعوات لكبار مزارعى القصب بمحافظات الصعيد لعقد اجتماع موسع للعمل على حل الأزمة قبل بدء الموسم.

وأوضح الأمين العام للنقابة فى بيان له اليوم الأربعاء، أن سعر التوريد الحالى 620 جنيها للطن، وهو غير عادل على الإطلاق بعد إاتفاع الأسعار والعمالة وغلو المعيشة، لذلك نظمت نقابة الفلاحين جلسات استماع مع عدد كبير من مزارعى القصب بمحافظات قبلى وتم الاتفاق على أن سعر التوريد لن يقل فى كل الأحوال عن 1000 جنيه للطن، مشيرا إلى أن النقابة تواصلت مع لجنة الزراعة بمجلس النواب والتى بدورها رفعت توصيات للحكومة تطالب فيها بـ850 جنيها كسعر موحد لتوريد الطن من المزارعين، وحتى الآن لم ترد الحكومة على مجلس النواب ولا على نقابة الفلاحين بشأن هذا الموضوع.

وأضاف “أبواللوز” أن المزارعين اتفقوا على عدم توريد القصب للدولة بالسعر القديم، محذرا من استغلال البعض غضبهم وتوجيههم لافتعال مشكلات نحن فى غنى عنها، مطالبا الحكومة بسرعة اتخاذ قرار عاجل بشأن تحديد سعر طن القصب خلال الأيام القليلة المقبلة حتى تقطع الطريق على أصحاب الأجندات الخارجية التى تستغل مثل تلك الأزمات التى تمر بها البلاد.