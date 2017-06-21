الفلاحين: قرارات الرئيس انحياز للفقراء ومحدودي الدخل

الصاوي أحمد:أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعين بسلسلة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتى تمثلت فى زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة، بقيمة 100 جنيه شهريا، لعدد مليون و750 ألف مستفيد، بقيمة ما يقرب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة

الصاوي أحمد:

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعين بسلسلة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتى تمثلت فى زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة، بقيمة 100 جنيه شهريا، لعدد مليون و750 ألف مستفيد، بقيمة ما يقرب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وكذلك إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% وبحد أدنى 65 جنيه، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7% ،وكذلك إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها 10% بحد أدنى 65 جنيه، وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10% وبحد أدنى 130 جنيه، وزيادة الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى للفئات محدودة الدخل، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى.

وقال محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين ، ان قرارات الرئيس السيسي جاءت فى التوقيت الصحيح فى إطار سعى الدولة المصرية للتخفيف عن كاهل الفقراء ومحدودى الدخل خلال الفترة المقبلة فى ظل ارتفاع الأسعار، لافتا أن الرئيس السيسى يدرك جيدا دور الدولة المصرية تجاه مواطنيها خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد

وأوضح نائب النقيب العام فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن مثل هذه القرارات تساعد فى تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وفى قلبهم “الفلاحين” ، مؤكدا أن القرارات تؤكد انحياز الدولة إلى محدودى الدخل،ودعم الطبقات الفقيرة وتدل على تواصل الرئيس مع الشعب وشعوره بمعاناتهم، وتابع “الخير قادم ان شاء الله والسيسى لن يترك فرصة إلا وسيتخذ قرارات تخدم الفلاحين ومحدودى الدخل”

من جانبه أشاد النوبى أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن هذا القرار يساعد فى دعم الفلاح ويرفع الاعباء الضريبية عنه.

وأضاف الأمين العام للنقابة ، أن اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن رفع قيمة ما يستحق الفرد فى بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيها للفرد الواحد، خطوة جيدة فى حماية محدودي الدخل ودعم الفقراء، لافتا أن قرارات الرئيس تصب فى اطار الحماية الاجتماعية للمواطنين ومساندة محدودى الدخل فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح “أبواللوز” أن إقرار الرئيس للعلاوات الخاصة بغير المخاطبين للخدمة المدنية، وكذلك زيادة المعاشات بمثابة عيدية من الرئيس للشعب المصرى، كما تشجع تلك القرارات المواطنين على مزيد من الانتاج والعمل وتحميه من ارتفاع الأسعار، وسوف تساهم فى رفع المعاناه التى يعيشها الفقراء بسبب ارتفاع الأسعار.