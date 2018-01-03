الفلاحين: رفع سعر توريد طن القصب إلى 700 جنيه

الصاوي أحمدأعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، استجابة الحكومة لطلبات النقابة ومزارعى القصب بخصوص رفع سعر توريد طن قصب السكروأخطر الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية النقابة بأن الحكومة وافقت على رفع سعر توريد الطن إلى 700 جنيها بدلا من 620 جنيها ،وذلك بعد ـن شهدت أسعار مستلزم

الصاوي أحمد

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، استجابة الحكومة لطلبات النقابة ومزارعى القصب بخصوص رفع سعر توريد طن قصب السكر

وأخطر الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية النقابة بأن الحكومة وافقت على رفع سعر توريد الطن إلى 700 جنيها بدلا من 620 جنيها ،وذلك بعد ـن شهدت أسعار مستلزمات الأنتاج سواء الأسمدة أو النقل ارتفاعات ملحوظة مؤخرا،ويوجد تمتلك مصر 8 مصانع لإنتاج الأسمدة فى مدن كوم أمبو وإدفو وأرمنت وقوص ودشنا ونجح حمادى وأبوقرقاص وجرجا.

وقال النوبى أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، أن موسم حصاد القصب بدأ منذ أيام و اتفق عدد كبير من مزارعى القصب على عدم التوريد لمصانع الحكومة هذا العام إلا بعد رفع سعر طن القصب ، إلا أن النقابة العامة للفلاحين الزراعيين تواصلت مع الحكومة ولجنة الزراعة بمجلس النواب وكبار مزارعى القصب بمحافظات الصعيد، واتفق الجميع على رفع طن القصب استجابة للمزارعين ولتخفيف العبء عليهم بعد رفع أسعار المستلزمات الزراعية

وأوضح الأمين العام للفلاحين فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن وزير التموين الدكتور على مصيلحى تواصل معه هاتفيا وأخطره بموافقة الحكومة على رفع سعر توريد طن القصب من 620 جنيها إلى 700 جنيها

وكشف أن الوزير طلب منه إعلان ذلك للمزارعين بشكل رسمى وبدء التوريد الفعلى لمصانع السكر

ولفت إلى أنه أخطر المزارعين بقرار الوزير وبالفعل بدأ المزارعون فى “كسر القصب” وتحميله ونقله الى مصانع السكر بكل محافظات الصعيد

وأضاف أبواللوز ، أن تكلفة طن قصب السكر الواحد بداية من زراعته حتى حصاده تصل إلى أكثر من 600 جنيهًا

ولفت إلى أن عدد الأفدنة المزروعة بمحصول قصب السكر على مستوى الجمهورية بلغ 300 ألف فدان متمركزة فى صعيد مصر “أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا”

وأشار إلى أنه تم توريد 11 مليون طن فى العام الماضى من المنتج والقصب ينتج أكثر من عشرين منتجا آخر بخلاف البنجر،بالإضافة إلى زيادة أعباء العمالة فالعامل الذي كان يحصل على 20 جنيها يحصل الآن على أضعاف أضعافه

وأوضح أن الجرارات أصبحت تحصل على 70 و75 جنيهًا للطن الواحد وأن الفدان الواحد يأخذ 2000 جنيه كسر، هذا بالإضافة إلى زيادة أسعار الأسمدة فالشيكارة بلغت 160 جنيه.