الفلاحين: تكلفة زراعة فدان القصب نحو 26 ألف والبنجر 13ألف

الصاوي أحمدأعدت النقابة العامة للفلاحين دراسة كاملة عن إجمالى تكلفة زراعة فدان لمحصولى قصب السكر والبنجر. وبحسب الدراسة، فتكلفة الفدان تخطت حاجز (22) ألف جنيه لمن يروون أرضهم بالراحة ويكون مالك للأرض ويعطى الفدان متوسط إنتاج (40) طن قصب بسعر 620 للطن، ويكون الإجمالى سنوى 24800 جنيه، إذا يكو

الصاوي أحمد

أعدت النقابة العامة للفلاحين دراسة كاملة عن إجمالى تكلفة زراعة فدان لمحصولى قصب السكر والبنجر.

وبحسب الدراسة، فتكلفة الفدان تخطت حاجز (22) ألف جنيه لمن يروون أرضهم بالراحة ويكون مالك للأرض ويعطى الفدان متوسط إنتاج (40) طن قصب بسعر 620 للطن، ويكون الإجمالى سنوى 24800 جنيه، إذا يكون الفرق 2800 جنيه سنوياً أى أن دخل الفلاح فى الشهر 233 جنيه .

و أكدت الدراسة التي أعدتها النقابة وحصلت “المال””علي نسخة منها أنه في حال كانت الارض تروى باستخدام ماكينة الرى فان تكلفة الفدان تترتفع الى 26500 خاصة بعد ارتفاع أسعار السولار فى الفترة الماضية وبالتالى يخسر الفلاح سنوياً فى زراعة فدان بمحصول قصب السكر ( 1700 ) جنيه بخلاف مجهوده وعمله طوال العام

وناشد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس الوزراء والدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وأعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بضرورة تطبيق المادة 29 من الدستور.

وتنص المادة على أن الدولة تلتزم بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية.

وطالب أبو صدام كذلك بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية لحماية الفلاح من التقلبات السعرية خاصة وأنه يعد أحد أعمدة الاقتصاد القومى.

وأشار إلى أن سعر المنتج الزراعى سيتم الاتفاق عليه قبل زراعته وبالتالى سيتم تحديد سعر عادل يحقق هامش ربح للفلاح مما سيزيد المساحة وبالتالى زيادة الانتاج مما يجنب مصر الاستيراد من الخارج.

وقال :” غير معقول أن يزرع الفلاح أرضه لمده عام ليجني ما صرفه فقط فيجب أن يكون السعر مجزيا حتى لا تقل المساحات المزروعة وتتجه الحكومة إلى الاستيراد من الخارج مما يزيد من أعباء ميزانية الدولة”.

** تفاصيل التكلفة



وأوضح نقيب عام الفلاحين أن تكلفة زراعة محصول القصب بداية من تكلفة حرث الفدان التى تصل إلى (1000 ) جنيه

وأضاف : “يحتاج الفدان إلى عقل للزراعة بالف جنيه (تقاوي) لان زراعة فدان بمحصول القصب يحتاج إلى عقل قصب بكر بمساحة ثلاث قراريط وثمن القيراط ( 1650 ) جنيه بإجمالى ( 4950 ) جنيه ويمكث في الارض من 4 الي 5 سنوات ويحتاج الفدان الى ( 3500 ) جنيه بمعدل طن سماد للفدان في العام من الجمعيه إذا كان سماد مدعم أما إذا كان من السوق السوداء فيحتاج الفدان ( 4500 ) جنيه”.

و أشار نقيب الفلاحين إلى أنه كما يحتاج الفدان الى ( 5000 ) جنيه كسر وجمع فدان القصب ويعطى الفدان ( 5 ) حمولات تحتاج الى عشرة عمال زراعه اجرة العامل 100 جنيه في اليوم باجمالى الف جنيه بجانب ( 4500 ) جنيه للري.

وكشف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ”المال” أن الفدان يحتاج إلى 30 ريه أو ( 4500 ) جنيه للفدان الذي يروي بالراحة

وتابع “يروي كل أسبوع ريه في الصيف وريه كل عشرين يوم في الشتاء بمتوسط 30 ريه في ( 40 ) لتر سولار للأرض التي تروي بماكينة ري يعني ( 150 ) جنيه في 30 ريه فى السنة باجمالى ( 4500 ) جنيه”.

وأكد أن العمل يحتاج إلى ( 3000 ) جنيه مصروفات الري الأخري مثل الأجرة والزيت وغيرها بجانب مصروفات على العمالة حوالى (4000 ) جنيه فى السنة متخصصة في التقليم والتنظيف وغيرها كل ذلك بدون حساب تكلفة مقاومة الآفات التى قد تصيب المحصول او اجرة العمال طول العام ولا الحراسه.

و أكد أبو صدام أنه بمجموع ما سبق فان تكلفة الفدان الذي يروي بالماكينه ( 26500 ) جنيه وبناء علي ما سبق نطالب ( 1000 ) جنيه ثمنا لطن القصب حتي لا ينقرض هذا المحصول الاساسي ويلحق بالقطن لان الفلاح الذي يزرع بماكينة الري يخسر بالسعر الحالي

وأشار حسين عبدالرحمن ابوصدام إلى أن تكلفة زراعة فدان بمحصول البنجر منها ( 1000 ) جنيه لحرث الارض وإعدادها للزراعة و 300 أجرة ثلاث أنفار عمالة رمي تقاوي في 100 جنيه للعامل و 280جنيه سماد سوبر فوسفات و2750جنيه ثمن 12 شيكاره يوريا 2 من الجمعيه و10 من السوق السوداء و 500 جنيه ري و 1000جنيه عمالة تنظيف وتحميل أجرة عمال و500 أجرة تقليع المحصول و 700 جنيه نقل البنجر من الارض للشونه و 200 جنيه تكلفة لودر تحميل البنجر للفدان و 1500 تنقية حشايش وبدر السماد و4000 الاف ايجار الفدان للمؤجر.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن إجمالي تكلفة ومصاريف الفدان تصل إلى 12 الف و930 جنيه وينتج الفدان من 20 إلى 25طن بسعر حالي 500 جنيه، مضيفا “أى أن ثمن بيع المحصول من 10 إلى 13 الف جنيه أى أن الفلاح لا يجنى سوى تعبه فى الزراعة فقط لأن العائد مساوياً تماما للتكلفة ولذلك نطالب بسعر 800 جنيه للطن”.

