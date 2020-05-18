«الفلاحين» تعلن ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن فى المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار، باستعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الفطر المبارك، وضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن داخل المجمعات الاستهلاكية، وكذلك طرح كحك العيد بأسعار مخفضة عن السوق الخارجية بنسبة 25% إلى 30%.

وقال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين، إنه قد تم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن فى المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 25%، حيث بلغت أسعار اللحوم البرازيلية المستوردة 63 جنيها للكيلو ، إضافة إلى اللحوم السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو، ولحوم برازيلية طازجة يتم ذبحها فى مصر بسعر 100 جنيه للكيلو، أما الدواجن المجمدة فوصل سعرها إلى 37 جنيها للكيلو ، وأوراك الدواجن المجمدة 32.5 جنيه للكيلو ، ‫وبط مسكوفى بسعر 38.5 جنيه ، ‫ولحوم كباب حلة مجمدة 68 جنيها للكيلو ، و‫دواجن فيليه 70 جنيها ،وهذه الأسعار فى متناول الجميع.

وأوضح النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن وزارة التموين طرحت كحك العيد في المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1350 مجمعا ، إلى جانب منافذ الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .

وأضاف الأمين العام للفلاحين فى تصريحات له اليوم، أن أسعار كحك العيد 2020 فى المجعات الاستهلاكية جاءت كالآتى : كحك سادة 60 جنيها للكيلو كحك ملبن بـ 65 جنيها للكيلو كحك مكسرات بـ 85 جنيها للكيلو الغريبة سادة بسعر 75 جنيها للكيلو غريبة باللوز 85 جنيها للكيلو بيتي فور عادي بـ 65 جنيها بيتي فور لوكس بـ 85 جنيها للكيلو البسكويت بسعر 50 جنيها للكيلو علبة مشكل 2 كيلو بسعر 125 جنيها.

ولفت أبواللوز، إلى قيام المطاحن التموينية بصرف كميات الدقيق المخصصة للمخابز مقدما وهى أيام بدء إجازة عيد الفطر المبارك ، وذلك طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل للمخابز.