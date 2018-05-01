الفلاحين تطرح أراضى لأعضاء النقابة بأقساط مخفضة

الصاوى أحمد أكد محمد العقارى نقيب عام الفلاحين فى بيان له اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع الشهرى، أن النقابة لديها برامج اقتصادية، تستطيع أن توفر معاشا للفلاحين وخدمات ومظلة تحمى الفلاح من المخاطر والسياسة الزراعية، دون أن تحمل الدولة أى عبء مالى من خلال خطة اقتصادية تستهدف التوسع ف

الصاوى أحمد



أكد محمد العقارى نقيب عام الفلاحين فى بيان له اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع الشهرى، أن النقابة لديها برامج اقتصادية، تستطيع أن توفر معاشا للفلاحين وخدمات ومظلة تحمى الفلاح من المخاطر والسياسة الزراعية، دون أن تحمل الدولة أى عبء مالى من خلال خطة اقتصادية تستهدف التوسع فى السياسة التسويقية وإقامة مصانع أعلاف قائمة على الزراعة التعاقدية للذرة والقطن والمنتجات التى يقوم بزراعتها.

واضاف نقيب عام الفلاحين أن النقابة ستطرح مساحات من الاراضى بواقع من 5 الى 10 افدنة بنظام الاقساط وبأسعار تتناسب مع قدرة الفلاح على سدادها لان الفلاحين هم الفئة الوحيدة التى لا تقوم بالتربح وتسقيع الأراضى لأنهم يعرفون قيمة الأرض ولان الزراعة هى قاطرة التنمية فى مصر والدولة سمحت للفلاح بأن يكون ضمن العملية السياسية لأهمية دور الفلاح فأصبح عنده القدرة على أن يكون لديه 50% من مقاعد المحليات داخل المدن والمراكز والقرى، ومن هنا يستطيع أن يدافع عن حقوقه ويطالب بها وان يكون عينا تراقب وترشد وتساعد على حل المشكلات ولا تسمح بأى فساد.

واشار العقارى إلى أن عبد الفتاح السيسى أول رئيس جمهورية يهتم بالفلاح المصرى وقام اصدار قانون النقابة المهنية للفلاحين الذى لم يصدر الا فى عهده لأنه يريد الخير للفلاح وان يكون له مظلة تحميه ومعاش يساعده على مواجهة ظروف المعيشة، مشيرا الى ان اهتمام القيادة السياسية به جعلته محل احترام الجميع، فالآن يستطيع الفلاح أن يدخل فندقا أو ناديا بزيه ( الجلابية الفلاحى ) وله كل احترام.



كما وجه العقارى الشكر الى المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس ادارة شركة الريف المصرى التى تشرف على مشروع المليون ونصف المليون فدان لانه قيادة ذات خبرة وإدارة واعية بعيدة عن البيروقراطية وتعمل بوطنية من اجل دعم الاقتصاد.

وتابع: لا توجد نقابة مهنية موحدة للفلاحين ولكن يوجد عدد من النقابات المستقلة التى تدافع عنهم.