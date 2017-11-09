الفلاحين تطالب برفع شراء إردب القمح إلى 800 جنيه

المال ـ خاص رفعت نقابة الفلاحين مذكرة عاجلة إلى كل من وزير الزراعة، الدكتور عبد المنعم البنا، وأعضاء لجنة الزراعة والرى فى البرلمان، مطالبة بألا يقل سعر شراء إردب القمح فى الموسم الجديد من المزارعين عن 800 جنيه. واشترت الحكومة قمحا من المزارعين الموسم الماضى، بسعر 555 - 575 جنيها للإردب، ويعادل طن

المال ـ خاص

رفعت نقابة الفلاحين مذكرة عاجلة إلى كل من وزير الزراعة، الدكتور عبد المنعم البنا، وأعضاء لجنة الزراعة والرى فى البرلمان، مطالبة بألا يقل سعر شراء إردب القمح فى الموسم الجديد من المزارعين عن 800 جنيه.

واشترت الحكومة قمحا من المزارعين الموسم الماضى، بسعر 555 – 575 جنيها للإردب، ويعادل طن القمح نحو 6.6 أردب.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، أنه تمت مطالبة الحكومة عبر المذكرة باستلام كامل إنتاج القمح المحلى من المزارعين، والذى يتراوح بين 9 – 9.5 مليون طن، مزروعة على 3.5 مليون فدان على مستوى المحافظات، فضلا عن تيسير إجراءات استلام المحصول لتفادى أى مشكلات فى التوريد، وتقليص حجم الكميات المستوردة.

وعادة لا تشترى “الحكومة” كامل محصول القمح من المزارعين، وتكتفى بنصف الكمية تقريبا، وتستورد الباقى عبر المناقصات، ويقوم المزارعون بالتصرف فى الكميات المتبقية، عبر التخزين لاستهلاكها أو تسويقها فى السوق الحرة .

على صعيد متصل، رفضت نقابة الفلاحين إعلان وزير التموين على المصيلحى، أمس الأول ربط شراء القمح المحلى بالسعر العالمى.

وقال «عبد الرحمن» إن موسم حصاد القمح يحل فى شهر مايو المقبل، وسيتزامن مع موجة انخفاضات مرتقبة فى بورصات القمح العالمية، وسيصبح السعر غير مرض للمزارعين حينها، وفق قوله.

وأكد أن قرار شراء القمح من المزارعين بالسعر العالمى «ظالم» لأن الفلاح يتحمل حاليا مصاريف باهظة للزراعة ومدخلات الإنتاج، وعلى رأسها «الطاقة»، والأسمدة المدعمة التى قفزت من 2000 جنيه إلى 3200 للطن مؤخرا، وشهدت المبيدات والتقاوى والأيدى العاملة ارتفاعات مماثلة.

وفى العادة، تتراجع أسعار القمح عالميا حتى 155 دولارا للطن فى الفترة من مايو حتى سبتمبر سنويا، فى حين تبلغ حاليا 200 دولار (3520 جنيها – الدولار 17.60 جنيه).

ويبلغ عائد فدان القمح نحو 13 ألف جنيه فى المتوسط، منها حوالى 10 آلاف تمثل تكلفة زراعته، وينتج الفدان3.5 طن، مما يعنى أن تكلفة إنتاج الطن تبلغ 2900 جنيه.

من جانبه، طلب محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين من وزارة التموين تحديد سعر ضمان لشراء القمح فى موسم 2018 فى أسرع وقت، بما يغطى تكاليف الزراعة لتشجيع المزارعين، على التوسع فى زراعة المحصول، مشيرا إلى أن المزارع المصرى يفضل سعرا محددا لشراء المحاصيل، ولا يتفهم وجود سعر معرض للتذبذب بين الزيادة والنقصان.