الفلاحين تطالب السيسي بطرد السفير الإسرائيلى

طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطرد السفير الإسرائيلى من مصر وقطع العلاقات مع الكيان الصهيونى بعد قرار الرئيس الأمريكى بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، مما يعد نسفا لعملية السلام بين الفلسطينين والإسرائليين وإعلان حرب على الشعب الفلسطينى واستفزاز لمشاعر المسلمين فى جميع أنحاء العالم.

وقال النوبى أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، اليوم الخميس، إن القدس عربية وسوف تبقى عاصمة للدولة الفلسطينية، وقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس “تصرف أهوج” ولن تعترف به الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع، لافتا إلى أن القرار يعد ضربة قاصمة لعملية السلام في الشرق الأوسط وإجهاض لجهود السلام المبذولة من القيادة المصرية للوصول إلي حل الدولتين، واسترداد الشعب الفلسطيني لأرضه وحقوقه المغتصبة.

وحذر من المخطط الإخوانى واستغلال غضبة الشعب المصرى من القرار لإعادة الفوضى للبلاد مجددا، و قامت قنوات الإخوان بشحن الشعب المصرى ضد القرار ، بهدف الوصول الى انتفاضة جماهيرية يتم استغلالها لإعادة الفوضى من جديد للشوارع المصرية.

ودعا فى بيان اليوم، الشعب المصري والشعوب العربية إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية والتوقف عن ضخ أي استثمارات عربية في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك صفقات السلاح وغيرها من أشكال الاستثمار، وفتح معبر رفح مع قطاع غزة واتخاذ كل السبل الممكنة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.