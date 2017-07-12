الفلاحين تطالب الزراعة بسرعة إعلان ضوابط شراء القطن

طالبت نقابة الفلاحين، وزارة الزراعة، بسرعة إعلان أسعار وضوابط شراء محصول القطن من المزارعين لموسم 2017.

وقال حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، إن السعر العادل لشراء الأقطان من المرزاعين يجب ألا يقل عن 3000 جنيه للقنطار، لأصناف «جيزة 90»، و«95» المنتجة فى الوجة القبلى، و3500 جنيه لأصناف «جيزه 86»، و«95» فى الوجه البحرى، لافتًا إلى أن تلك الأسعار ستكون مناسبة، شريطة استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج التى ارتفعت بمستويات كبيرة منذ التعويم، وحتى الآن.

وأكد أن متوسط إنتاجية فدان القطن يتراوح بين 4 و 9 قناطير للفدان الواحد، مطالبًا مركز البحوث الزراعية بزيادة إنتاج التقاوى المعتمدة لتلبية احتيجات المساحة المستهدفة، وهى 350 ألف فدان فى 2018، بدلا من 225 ألف فدان الموسم الجارى.

وبلغت مساحة القطن فى العام الماضى 129 ألف فدان، وكان سعر أصناف الوجه القبلى 1250جنيهًا، والبحرى 2500 جنيه، فى حين كان يشتريه التجار بـ 3 آلاف جنيه لقطن الوجه البحرى، و1800جنيه للقبلى للقنطار.

ووافقه الرأى محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، الذى أكد أن سعر ضمان شراء القطن يجب أن يكون 3500 جنيه للقنطار، ويقترب من آخر سعر فى العام الماضى.

ووجه رئيس الجمهورية، الحكومة للإعلان عن سعر مناسب لشراء القطن، من المزارعين، وحل مشكلات تسويق المحصول، وتطوير صناعة الغزل والنسيج.

