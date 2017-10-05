الفلاحين تطالب الحكومة بحظر دخول المنتجات المعدلة وراثياً

الفلاحين تحذر من خطورة المنتجات الزراعية أو الحيوانية المعدله وراثياالصاوى أحمدطالب حسين عبدالرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين، الجهات الرقابية والمسئولين بوزارة الزراعة بضرورة الكشف المبكر على التقاوي والشتلات وجميع المنتجات الزراعية والحيوانية التي يتم استيرادها تجنباً لان تكون معدلة وراثياً لم

الفلاحين تحذر من خطورة المنتجات الزراعية أو الحيوانية المعدله وراثيا

الصاوى أحمد

طالب حسين عبدالرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين، الجهات الرقابية والمسئولين بوزارة الزراعة بضرورة الكشف المبكر على التقاوي والشتلات وجميع المنتجات الزراعية والحيوانية التي يتم استيرادها تجنباً لان تكون معدلة وراثياً لما لها من تأثير خطير في المستقبل على صحة المصريين.

واشار نقيب عام الفلاحين الى أن المنتجات الزراعية المعدلة وراثيا تحمل ألوانا واحجاما و تنتج كميات من جميع المحاصيل أو المواشي بأحجام غير طبيعيه، خاصة ان علوم الهندسه الوارثيه تستخدم ما يسمي التعديل الوراثي لتغيير شكل او لون او حجم الثمار الطبيعي.

كما حذر من خطورة الاعلاف التى يتم استيرادها او تصنيعها من مكونات معدلة وراثيا ويتم تقديمها للماشية او الدواجن او الاسماك بهدف زيادة إنتاج اللحوم أو كميات الالبان، مشيراً الى انه يتم تجريبها علي شعوب الدول الناميه ليكونوا حقل تجارب للمحاصيل المهرمنه بما تحمله من مخاطر تؤثر سلبا علي صحة المواطنين وتتسبب فى اصابتهم بأمراض خطيرة.

وناشد نقيب الفلاحين المواطنين بالامتناع عن شراء اى منتجات زراعيه أو حيوانيه ذات طعم او حجم او لوان غير طبيعي لحماية ارواحهم.