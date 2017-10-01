الفلاحين ترفض زيادة أسعار الأسمدة المدعمة

الصاوي أحمدانتقدت النقابة العام للفلاحين، اليوم الأحد، قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة الخاص برفع سعر طن الأسمدة إلى 3200 لطن اليوريا بزيادة قدرها 241 جنيها فى الطن ورفع سعر طن النترات إلى 3100 جنيه. وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام النقيب العام للفلاحين، في بيان اليوم إن قرا



الصاوي أحمد

انتقدت النقابة العام للفلاحين، اليوم الأحد، قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة الخاص برفع سعر طن الأسمدة إلى 3200 لطن اليوريا بزيادة قدرها 241 جنيها فى الطن ورفع سعر طن النترات إلى 3100 جنيه.

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام النقيب العام للفلاحين، في بيان اليوم إن قراررفع سعر الأسمدة قرارغير مدروس، لأن الزيادة لا تصب إلا فى مصلحة شركات الأسمدة ورجال الأعمال فقط.

وأوضح أن هذا القرار سيؤثر على أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق بجانب تأثيره بالسلب على كل المحاصيل الشتوية وخاصة القمح الذى يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية حيث تعتبر مصر من أكبر الدول المستوردة له.

وأشار إلى ان ارتفاع أسعار الأسمدة سيقضى على الزراعة وبوار الأرض فى ظل الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى استصلاح المزيد من الأراضى الجديدة لتوفير قوت الشعب المصرى بدلاً من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وأشار نقيب عام الفلاحين، إلى أن هناك عددا من الجمعيات الزراعية خاوية تماما من الأسمدة مما يدفع الفلاحين إلى اللجوء إلى السوق السوداء لسد العجز فى احتياجاتهم لحماية محاصيلهم وخاصة هناك محاصيل تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة

وقال إن الفلاح غير قادرعلى تحمل أى أعباء إضافية فى ظل الخسائر التى يتعرض لها بسبب أسعار المحاصيل المتدنية فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى