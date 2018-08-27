الفلاحين ترفض تصدير علف الأرانب للإمارات

الصاوى أحمدقال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن موافقة وزارة الزراعة على تصدير علف الأرانب إلى دولة الإمارات، خطوة مرفوضة وتثير علامات الاستفهام فى ظل ارتفاع كبير فى أسعار الأعلاف عموما وعلف الأرانب بصفة خاصة، حيث وصل سعر علف المرضعات الذى يحتوى على 19%بروتين إلى 5150 جنيها وعلى الن

الصاوى أحمد

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن موافقة وزارة الزراعة على تصدير علف الأرانب إلى دولة الإمارات، خطوة مرفوضة وتثير علامات الاستفهام فى ظل ارتفاع كبير فى أسعار الأعلاف عموما وعلف الأرانب بصفة خاصة، حيث وصل سعر علف المرضعات الذى يحتوى على 19%بروتين إلى 5150 جنيها وعلى النمو الذى يحتوى على 16% على 4750 جنيه وعلى التسمين الذى يحتوى على 17% بروتين على 4800 جنيه، علاوة على أننا نستورد معظم مكونات الاعلاف وهذه الخطوه قد تؤدى لزيادة أسعارها مما يؤثر بالسلب على الثروه الحيوانية.

وأضاف أبو صدام أن مكونات العلف معظمها من البرسيم الحجازى الذى يستهلك الفدان منه مياها تكفى لزراعة خمسة أفدنة قمح السلعة الإستراتيجية التى تحتل مصر الصدارة فى استيرادها، ولذلك نعتبر تصدير البرسيم المجفف واعلاف الارانب إهدارا للمياه فى الوقت التى تقلل فيه الدولة زراعة الأرز الذى يسقى معظمه بالصرف الزراعى بحجة الحفاظ على المياه فلما الموافقة على تصدير علف فى هذا الوقت الذى نحتاج فيه لكل قطرة ماء.

وأشار إلى أن الوقت الحالى يشهد عدم وجود خطه واضحه للزراعة فى مصر وأن اتخاذ القرارات بهذا الشكل يعد إهدارا للمياه لإرضاء رجال الأعمال من المصدرين، مطالبا وزارة الزراعة بتوضيح الهدف من تصدير اعلاف الارانب وما هو العائد جراء ذلك ونحن نعيش ازمه فى توفير الأعلاف واللحوم والمياه.

يذكر أن لجنة الفحص الفنى لطلبات استيراد وتصدير الأعلاف بوزارة الزراعة وافقت مؤخرا على تصدير أعلاف الأرانب إلى الإمارات.