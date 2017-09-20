الفلاحين ترحب بالموافقة المبدئية على قانون إنشاء النقابة

الصاوي أحمد

رحبت النقابه العامة للفلاحين المشهره برقم ٤٦٦/٢ برئاسة حسين عبدالرحمن أبوصدام وكل الاتحادات والمهتمين بالشأن الزراعي بموافقة مجلس الوزراء على قانون نقابة الفلاحين بعد طول انتظار، وفق بيان



وأوضح نقيب الفلاحين، أنه يتمنى ان يتم عرض القانون بأقصى سرعة علي مجلس النواب لإقراره حتي ينتهي الصراع بين النقابات المستقلة، وذلك بهدف الوقوف بجانب الفلاحين وحل مشاكلهم.



وطالب حسين عبدالرحمن مجلس النواب، بالاستماع إلى نقباء الفلاحين والمهتمين بالشأن الزراعي لمناقشة وإبداء الرأي حول ما جاء بالقانون.



وأشار نقيب الفلاحين، إلى أنه يتعين عدم انتساب أي أحد إلى النقابة الوليدة إلا من يحوز أرض زراعيه حتي لا يتسلق إليها أصحاب المصالح، وينتهي الأمر بها إلى أن تكون مجرد كيان تابع لا ينفع الفلاحين.

وتابع “كما نرجو أن تحظى بنوع من الاستقلالية وعدم تدخل الجهات الإداريه فى شؤونها الداخلية”.





وكانت الحكومة وافقت في اجتماعها اليوم الأربعاء من حيث المبدأ على إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعين.





وبحسب بيان مجلس الوزراء “وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مقترح إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ثم إعادة العرض على المجلس في اجتماع لاحق، أخذاً في الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع”.

