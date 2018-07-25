«الفلاحين» تخاطب الحكومة لضم الرمان لمنظومة الزراعة التعاقدية

■ مسئول بالوزارة لـ«المال»: التطبيق على الذرة الصفراء قريبًا الصاوى أحمدخاطبت النقابة العامة للفلاحين وزارة الزراعة، رسميًا بضم محصول الرمان لمنظومة الزراعة التعاقدية، لا سيما مع تدنى أسعار شرائه من قبل التجار بشكل لا يحقق للمزارع العوائد الكافية والمجدية، مقارنة بتكاليف زراعت





■ مسئول بالوزارة لـ«المال»: التطبيق على الذرة الصفراء قريبًا



الصاوى أحمد

خاطبت النقابة العامة للفلاحين وزارة الزراعة، رسميًا بضم محصول الرمان لمنظومة الزراعة التعاقدية، لا سيما مع تدنى أسعار شرائه من قبل التجار بشكل لا يحقق للمزارع العوائد الكافية والمجدية، مقارنة بتكاليف زراعته.

أكد حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، أن أزمة تدنى أسعار المحاصيل تتكرر كل عام، ففى الوقت الذى يبيع فيه الفلاح محصول الرمان بما يتراوح بين 30 و40 ألف جنيه للفدان، يحقق التاجر الذى يقوم بشرائه مكاسب قد تتجاوز 100 ألف جنيه، لذلك لا بد من وجود آلية مباشرة لضبط الأسعار وتحقيق العدالة للمزارعين من خلال منظومة الزراعة التعاقدية .

ولفت عبدالرحمن إلى أن تكلفة زراعة فدان الرمان الواحد تصل حاليًا إلى 25 و30 ألف جنيه، مقابل سعر بيع يتراوح بين 30 و40 ألفًا فى أفضل الأحوال، الأمر الذى يعنى محدودية هامش ربح المزارعين وعدم مساواتهم بالمكاسب التى يحققها التجار من بيعه فى الأسواق للمستهلكين بعد ذلك.

وتستعد الأسواق حاليًا لاستقبال أولى دفعات محصول الرمان الجديد.

ومن أبرز المحاصيل التى طبقت عليها الوزارة نظام الزراعة التعاقدية القطن والقصب والبنجر بخلاف بعض أصناف الخضراوات التى يتم تصديرها ومن ضمنها البامية والفاصوليا.

ووفقا للمنظومة يتم تحرير عقود مباشرة بين المزارعين والوزارة متضمنة أسعار شراء ملائمة لتكاليف زراعة المحاصيل، مع تحديد شرط جزائى على الطرف المخل بتنفيذ العقد .

وشهدت الفترة الماضية ارتفاعًا فى مستلزمات الإنتاج الزراعى بنسبة %40 تقريبًا، بعد زيادة أسعار الأسمدة والنقل والطاقة وغيرها .

وتفوق مساحة الرمان المزروعة فى مصر 35 ألف فدان، بإنتاجية تدور حول 500 ألف طن سنويًا، وسجلت صادراته الموسم الماضى 130 ألف طن، طبقا لبيانات وزارة الزراعة .

وأوضح عبدالرحمن أن تطبيق الزراعة التعاقدية سينقذ مساحات محصول الرمان من التناقص الموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه رغم تشديد إجراءات التصدير، وارتفاع تكاليف الزراعة ومدخلات الإنتاج، فإن هناك تحسنا ملحوظا فى إنتاجية المحاصيل الصيفية الموسم الجارى، التى بلغت مساحتها 3.5 مليون فدان.

من جانبه، أكد مسئول بارز فى وزارة الزراعة لـ«المال»، أن الوزارة تضع تطبيق نظام الزراعة التعاقدية على مختلف المحاصيل على رأس أولوياتها، مؤكدا اقتراب تفعيله على محصول الذرة، بعد مطالب عديدة من المزارعين الفترة الماضية.

وأوضح أن الوزارة نجحت فى تطبيق الزراعة التعاقدية على القطن لأول مرة الموسم الجارى على كميات تقترب من 500 ألف قنطار فى محافظات المنيا والفيوم وبنى سويف وغيرها، ويتم الشراء من المزارعين بالسعر اليومى مع وضع حد للضمان يبلغ 2500 للوجه القبلى و2700 للوجه البحرى.