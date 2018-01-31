الفلاحين تحذر من انهيار زراعة البصل لارتفاع التكاليف

الصاوي أحمد

حذر حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، من تدهور زراعة محصول البصل التي حققت في مصر ميزة تصديرية كبيرة، لكن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج أدت إلى ارتفاع تكلفة فدان البصل المقور والفتيلة (بصل التصدير)، ويتكلف الفدان 12 إلى 14 ألف جنيه، منهم 4 آلاف جنيه إيجار للواحد، ويمكث البصل فى الأرض من 5 إلى 9 شهور.



وأشار نقيب عام الفلاحين، في بيان له – اليوم الأربعاء – إلى أن الفدان المنزرع بمحصول البصل يحتاج إلى ما يقارب من طن سماد يصل من 3200 جنيه بالجمعية الزراعية أو 5 آلاف جنيه لو تم شرائه من السوق السوداء، بجانب الاحتياج إلى تقاوى 4 أو 5 أردب، سعر الواحد 500 جنيه، وألف جنيه زراعة، و22 عامل الواحد 60 جنيهًا، فضلاً عن رش ومصاريف أخرى، لينتج من 8 إلى 15 طنًا وسعر الواحد من 500 إلى 700 جنيه أي أن الفلاح يتحمل خسارة 7 آلاف فى كل فدان.



وطالب عبدالرحمن، الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، بضرورة تطبيق قانون الزراعة التعاقدية الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطبيق المادة 29 من الدستور المصرى التى تلزم الحكومة بتحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها لحماية الفلاحين من التقلبات السعرية فغير مقبول أو معقول أن يزرع الفلاح محصول ليجنى خسائر كبيرة، وبسببه يتحمل ديون كثيرة.