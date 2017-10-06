الفلاحين تتخوف من التدخل الحكومي في تشكيل النقابة الجديدة

قيادات فلاحية: 5 مكاسب منتظرة من النقابة الموحدة الصاوي أحمد تلقّت نقابة "الفلاحين" قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قانون إنشاء نقابة موحدة للفلاحين، بالترحيب والعرفان لتوجه الحكومة الذي سيعمل على تقدير وإبراز دور الفلاح في المجتمع بوصفه الفئة الأكثر أهمية في الدولة، رغم أنها

قيادات فلاحية: 5 مكاسب منتظرة من النقابة الموحدة





الصاوي أحمد



تلقّت نقابة “الفلاحين” قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قانون إنشاء نقابة موحدة للفلاحين، بالترحيب والعرفان لتوجه الحكومة الذي سيعمل على تقدير وإبراز دور الفلاح في المجتمع بوصفه الفئة الأكثر أهمية في الدولة، رغم أنها الأعلى تهميشًا.

كان التعداد السكاني الأخير الذي وضعه جهاز التعبئة العامة والإحصاء قد أكد أن غالبية الشعب المصري يعيش في القرى والأرياف بنسبة حوالي 65%، والبقية تسكن في المدن، ما يعني أن هذه الشريحة كبيرة ومؤثرة في المجتمع.

في البداية أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن تشكيل نقابة موحدة تدافع عن الفلاحين مثل النقابات المهنية الأخري سيحقق 5 مكاسب لهم، وهي: توفير معاش اجتماعي، والتأمين الصحي، وتسعير مناسب للمحاصيل، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بسعر مناسب، وحل مشكلات المزارعين مع الجهات الحكومية وأهمُّها وزارة الزراعة.

وأثنى أبو صدام على صدق الرئيس السيسي مع الفلاحين، حين وعدهم بنقابة موحدة لهم خلال عيد الفلاح في 2014، وهو ما تحقق، كما توجه بالشكر للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على الموافقة على إنشاء النقابة.

وطالب أبو صدام باستقلالية النقابة عن دواليب العمل الحكومية، قائلًا “حتى لا تتحول النقابة المنتظَرة لبوق في يد صانع القرار، ومن ثم يسهل ترويض النقابة والتعامل مع قوتها في المجتمع”.

في المقابل ثمّن محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، قرار الحكومة تشكيل نقابة موحدة للفلاحين؛ لأنها سوف تتعامل مع مشكلات المزارعين وتضغط على الحكومة لانتزاع الحقوق؛ أسوة كغيرها من النقابات.

وأكد فرج أن النقابة الجديدة ستسهم في توفير مستلزمات الإنتاج بسعر مناسب جدًّا عبر التعاقد مع شركات منتِجة أو مستورِدة للتقاوي أو المبيدات، وكذلك التدخل لعلاج الاختناقات في الأسمدة وغيرها.

فيما أكد النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، أن موافقة رئيس مجلس الوزراء على قانون إنشاء​نقابة موحدة للفلاحين مطلب طال انتظاره من جموع الفلاحين بمصر.

وأوضح أبو اللوز أن النقابة الوليد سوف تعود بالنفع والخير على الفلاحين وتكون ممثلًا شرعيًّا وقانونيًّا للفلاح على مستوى الجمهورية، على غرار النقابات المهنية الأخرى، وسوف توحد كلمة الفلاحين وتجمع شملهم.

وطالب القائمين على إعداد قانون النقابة بأن يكون اختيار الهيكل الإداري للنقابة من الفلاحين فقط ومن يمتلك حيازة زراعية؛ حتى يكون ممثلًا فعالًا.

وتوقَّع أبو اللوز أن تكون هذه النقابة مكسبًا جديدًا للفلاحين بعد انتزاع بعض حقوقهم مؤخرًا، وأبرزها حصول الفلاح على معاش والتأمين الصحى، وهو ما وافقت عليه الحكومة مؤخرًا.

كان مجلس الوزراء قد وافق، منذ أيام، على قانون إنشاء نقابة موحدة للفلاحين، وأرسله إلى مجلس الدولة؛ للنظر فيه واعتماده، ليتم إرساله بعد ذلك لمجلس النواب؛ للتصديق عليه والبدء في الإجراءات التنفيذية لإنشاء النقابة.

وأكد مصدر فلاحي أن مِن أهم شروط التقدم لعضوية النقابة الجديدة التفرغ للعمل النقابي، والحيازة الزراعية، وعدم وجود مهنة أخرى للمتقدم وغيرها.

وأوضح المصدر أن أهم التخوفات التي يخشاها الفلاحون على النقابة الجديدة هي التدخلات الحكومية، خاصة من وزارة الزراعة، وأيضًا التدخل في اختيار التشكيل الهرمي للنقابة ليكون متوافقًا مع توجهات الحكومة؛ لأنه في هذه الحالة ستكون النقابة تابعة للوزارة؛ أسوة بالاتحاد التعاوني الزراعي- على حد وصفه- الذي ينفذ أجندة الحكومة دون النظر للفلاحين.