الفلاحين : المصيلحى يبحث أسعار توريد القمح بعد غد

أكد النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين لـ “المال” أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير التموين علي المصيلحي بعد غد، عقب إجازة شم النسيم، لبحث سعر توريد القمح الموسم الجديد على نحو يرضي مزارعي القمح الذي ستتسلمه هيئة السلع التموينية من المزارعين فى موسم 2018.

وتتسلم هيئة السلع التموينية القمح المحلي، لإنتاج رغيف خبز مدعم يضاف إلى القمح المستورد ويخلط معه.

وأوضح “أبو اللوز” أن مهمة تحديد سعر القمح سنويا من اختصاص اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ، مشيرا إلي أنه قد سبق عرض السعر المناسب علي وزير التموين، لتغطي قيمة تكلفة الإردب الموسم الجاري، وهامش الربح المناسب للمزارع، مشيرا إلى أن السعر المقترح من جانبه، والذي عرضه على الوزير 700 جنيه للإردب.

ولفت إلى أن الوزير استمع لشكوي المزارعين بوصفه ممثلا عنهم فيما يتعلق بارتفاع مستلزمات الإنتاج ومصروفات الحصاد والجمع التي قفزت لـ100 جنيه لليومية الواحدة حاليا بزيادة 100% مقارنة مع الموسم الماضي.

وحسب “أبو اللوز” فقد انتهت عمليات جمع وحصاد المحصول في مناطق الزراعة في الدلتا، والصعيد فقط باستثناء عملية “الدراس والتوريد ” التي ننتظرها حاليا مع العلم أن بعض المناطق الريفية الجبلية في جنوب مصر، قد انتهت بالكامل من الموسم .

ويتم إعلان سعر القمح عادة في منتصف مارس، على أن يبدأ التوريد في منتصف أبريل حتى أول يوليو من كل عام.