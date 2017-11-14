الفقي : مكتبة الإسكندرية تستعد لإطلاق رواق التنوير

مها يونس تستعد مكتبة الإسكندرية لإطلاق رواق التنوير الذي سيقدم حوارات علمية حول قضايا فلسفية واجتماعية واقتصادية وفكرية، بحسب تصريح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والذي أكد أن هذه الحوارات تذهب إلى ترسيخ مبدأ الرأي والرأي الآخر، ونقد وتحليل الدراسات الإنسانية، فضلًا عن إقامة ح

مها يونس





تستعد مكتبة الإسكندرية لإطلاق رواق التنوير الذي سيقدم حوارات علمية حول قضايا فلسفية واجتماعية واقتصادية وفكرية، بحسب تصريح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والذي أكد أن هذه الحوارات تذهب إلى ترسيخ مبدأ الرأي والرأي الآخر، ونقد وتحليل الدراسات الإنسانية، فضلًا عن إقامة حوارات فكرية مع الشرق، خاصة الاتجاهات الفكرية في كل المجالات بالصين واليابان والهند وكذلك في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف الدكتور خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات بالمكتبة، أن جلسات الرواق ستكون مفتوحة للجمهور وللشباب، وستُدار بمنطق جدلي بين عدد من كبار المتخصصين الذين ستُطرَح عليهم أسئلة حول الموضوع، ثم سيقام حوار بينهم وبين الجمهور، مؤكدًا أن الرواق قد يثير قضايا تتعلق بالاقتصاد واتجاهاته المعاصرة، والتكنولوجيا ودورها في تغيير المجتمعات، والتراث الشعبي والهوية.

يُذكر أن هذا النشاط يأتي في إطار خطة إعادة هيكلة مكتبة الإسكندرية وأنشطتها منذ أن تولى الدكتور مصطفى الفقي منصب مدير مكتبة الإسكندرية، حيث أكد الفقي أنه تم استحداث عدد من الأنشطة بالمكتبة كان منها صالون الإسكندرية، وبرنامج ذاكرة العرب الذي يهدف لتوثيق الثقافة والتراث العربي رقميًّا، وكذلك رقمنة الدوريات والمجلات المصرية.