الفقي: مبارك لم يستحق الثورة عليه.. ولكن نظامه كان فاسدا

أحمد الدسوقىأكد الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمحلل السياسى، أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لم يكن يستحق الثورة عليه، ولكن نظامه كان يستحق وبقوة قيام ثورة ضده؛ لأنه كان نظاما فاسدا.وأشار الفقى خلال لقائه الأسبوعى ببرنامج يحدث فى مصر، مع الإعلامى شريف عامر، إلى أن مبارك ترك لابنه فى أواخر سنوات

أحمد الدسوقى

أكد الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمحلل السياسى، أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لم يكن يستحق الثورة عليه، ولكن نظامه كان يستحق وبقوة قيام ثورة ضده؛ لأنه كان نظاما فاسدا.

وأشار الفقى خلال لقائه الأسبوعى ببرنامج يحدث فى مصر، مع الإعلامى شريف عامر، إلى أن مبارك ترك لابنه فى أواخر سنوات إدارة شؤون البلاد، ومعه وزراؤه، وأحيطت به دوائر فساد أدت فى النهاية إلى ثورة على النظام ككل.

وقال إن مبارك نجح وبقوة فى ترويض الرئيس السابق لليببا معمر القذافى، مشيرا إلى أن مبارك كان يتعامل مع إسرائيل عن طريق جهاز المخابرات، مضيفا: “الرئيس الأسبق لم يكن عميلاً للأمريكان كما يزعم البعض”.

وأضاف أن الرئيس الأسبق مبارك كان يرى أن عمرو موسى وزيرا للخارجية ناجحا للغاية، وكرمه بعد ذلك بتولى منصب أمين عام جامعة الدول العربية.