الفقي: مبارك ترك لابنه جمال إدارة شئون البلاد حتى لا يرحل

أحمد الدسوقىقال الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمحلل السياسى، إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ترك لابنه جمال فى عهده الحزب الوطنى وإدارة شئون البلاد حتى لا يتركه ويرحل للعيش فى الخارج.وأضاف الفقى خلال لقائه الأسبوعى ببرنامج يحدث فى مصر، مع الإعلامى شريف عامر، إلى أن مبارك كان غاضبا بشدة من

أحمد الدسوقى

قال الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمحلل السياسى، إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ترك لابنه جمال فى عهده الحزب الوطنى وإدارة شئون البلاد حتى لا يتركه ويرحل للعيش فى الخارج.

وأضاف الفقى خلال لقائه الأسبوعى ببرنامج يحدث فى مصر، مع الإعلامى شريف عامر، إلى أن مبارك كان غاضبا بشدة من حديث البعض عن التوريث فى عهده، مؤكدا أن مبارك قال له جمال سيقتل إذا أصبح رئيسا.

وذكر أن زكريا عزمى وصفوت الشريف وعمر سليمان كانا غاضبين بشدة من التوريث، مضيفا: “عمر سليمان قال له ليس من المنطقى أن يأتى جمال مبارك رئيسا للبلاد عرفانا لوالده”.