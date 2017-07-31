الفقي : مؤسسة أجنبية تشغل طابقًا بالمكتبة بلا إيجار

مقترح للآثار بنقل متحف الشمع لقصر حلوان ليكون تحت إشراف المكتبة ندعم مشيرة خطاب رئيسًا لليونيسكومها يونسقال مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن هناك أراضي تابعة للمكتبة غير مستغلة، منها قصر حلوان، مشيرًا إلى أنه اقترح على وزارة الآثار نقل متحف الشمع، لكن تحت إشراف المكتبة، بالإضافة إلى ق

مقترح للآثار بنقل متحف الشمع لقصر حلوان ليكون تحت إشراف المكتبة

ندعم مشيرة خطاب رئيسًا لليونيسكو

مها يونس

قال مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن هناك أراضي تابعة للمكتبة غير مستغلة، منها قصر حلوان، مشيرًا إلى أنه اقترح على وزارة الآثار نقل متحف الشمع، لكن تحت إشراف المكتبة، بالإضافة إلى قصر أنطونيادس غير المستغل، رغم إنفاق 29 مليون جنيه لإصلاحه، موضحًا أنه جار استغلاله بخطة المكتبة المقبلة.





وأضاف الفقي، في المؤتمر الصحفي المنعقد مساء اليوم، في تصريحات صحفية، أن هناك مباني غير مستغلة أخرى داخل المكتبة، منها مؤسسة أناﻻند السويدية، التي لم تدفع إيجارًا رغم إشغالها طابقًا بأكمله.

وأشار إلى أن المكتبة تعلن دعمها الكامل للوزيرة السابقة مشيرة خطاب في ترشحها لمنصب مدير عام اليونيسكو، والتي تأخذ إجماعًا إفريقيًا، لافتًا إلى أنه كان هناك دعم لمدير المكتبة السابق الدكتور إسماعيل سراج الدين، ثم الدكتور فاروق حسني الذي قارب من الرئاسة بفارق صوت واحد فقط.