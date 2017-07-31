الفقي: مؤسسة أجنبية تشغل طابقا بمكتبة الإسكندرية دون إيجار

مها يونس:قال مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية إن هناك أراض تابعة للمكتبة غير مستغلة، منها قصر حلوان، مشيرا إلى أنه اقترح على وزارة الآثار بنقل متحف الشمع ولكن تحت إشراف المكتبة، إضافة إلى قصر انطونيادس غير المستغل رغم إنفاق 29 مليون جنيه لإصلاحه، موضحا أنه جار استغلاله بخطة المكتبة المقبلة.وأض

مها يونس:



قال مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية إن هناك أراض تابعة للمكتبة غير مستغلة، منها قصر حلوان، مشيرا إلى أنه اقترح على وزارة الآثار بنقل متحف الشمع ولكن تحت إشراف المكتبة، إضافة إلى قصر انطونيادس غير المستغل رغم إنفاق 29 مليون جنيه لإصلاحه، موضحا أنه جار استغلاله بخطة المكتبة المقبلة.

وأضاف الفقي في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الإثنين، في تصريحات صحفية، أن هناك مبان غير مستغلة أخرى داخل المكتبة منها مؤسسة أناﻻند السويدية، التي لم تدفع إيجارا رغم إشغالها لطابق بأكمله.

كما أشار الفقي إلى أن المكتبة تعلن دعمها الكامل للوزيرة السابقة مشيرة خطاب، في ترشحها لمنصب مدير عام اليونيسكو والتي تأخذ إجماعا إفريقيا، مشيرا إلى أنه كان هناك دعما لمدير المكتبة السابق، الدكتور إسماعيل سراج الدين، ومن ثم الدكتور فاروق حسني الذي قارب من الرئاسة بفارق صوت واحد فقط.