الفقي : كل شخص فى مصر له ملف.. واللى هينافس السيسى سيشوه

أحمد الدسوقى قال الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمحلل السياسى، إن كل شخص فى مصر له ملف ومن سينافس الرئيس سيشوه من جانب مؤيدينه، متوقعا ترشح أسماء جديدة للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس بخلاف خالد على المرشح الرئاسى. وأكد الفقى خلال لقائه الأسبوعى ببرنامج يحدث فى مصر، أن من حق أى شخص فى مصر الترش

أحمد الدسوقى

قال الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمحلل السياسى، إن كل شخص فى مصر له ملف ومن سينافس الرئيس سيشوه من جانب مؤيدينه، متوقعا ترشح أسماء جديدة للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس بخلاف خالد على المرشح الرئاسى.

وأكد الفقى خلال لقائه الأسبوعى ببرنامج يحدث فى مصر، أن من حق أى شخص فى مصر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا:”من الطبيعى أن يتم تنظيم حملات تشويه لهذا الشخص مثلما يحدث للرئيس من جانب المعارضة”.

وأشار إلى أن من حق الرئيس السيسى الترشح لفترة رئاسية ثانية لاستكمال ما بدأه من إصلاحات منذ توليه الحكم.