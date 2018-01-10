الفقي: قصر حلوان متحف ثقافي يضم مقتنيات يهودية ومسيحية

مها يونس قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن قصر حلوان الذي جرى تجديده في أواخر عصر الرئيس حسني مبارك تمهيدا لجعله مقرا لمحافظة حلوان، وهو قصر الأميرة خديجة، والذي بني عام 1895، عرض على مكتبة الإسكندرية، لاستغلاله ثقافيا، وتم طرح فكرة عمل متحف ثقافي يكون تابعا للمكتبة، لي

مها يونس

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن قصر حلوان الذي جرى تجديده في أواخر عصر الرئيس حسني مبارك تمهيدا لجعله مقرا لمحافظة حلوان، وهو قصر الأميرة خديجة، والذي بني عام 1895، عرض على مكتبة الإسكندرية، لاستغلاله ثقافيا، وتم طرح فكرة عمل متحف ثقافي يكون تابعا للمكتبة، ليكون رسالة للعالم، ومن المقرر أن يضم المقتنيات اليهودية والوثائق والمقترحات التابعة للأقباط.

وعلى صعيد الدعم المالي المرصود للمتحف، قال “الفقي” خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمكتبة الإسكندرية للتعريف ببرنامج سفارات المعرفة الذي أطلقته المكتبة مؤخرا، أنه من المقرر أن يتم فتح باب تبرعات لدعم المتحف الجديد ماليا، وتأهيله.

ومن ناحية أخرى لفت “الفقي” إلى أنه تم تخصيص قصر أنطونيادس لمكتبة الإسكندرية من ناحية الإشراف الثقافي، لاسترجاع أكشاك الموسيقى، وحفلات السمر لجعله مدرسة للفنون، باعتباره رئة لمحافظة الإسكندرية ثقافيا في حين أنها كانت قبلة للثقافات المتعددة الأجنبية، إلا أنها أصبحت حاليا مدينة ينخر فيها سوس التطرف، مؤكدا أنه لايزال يدرس مع الوزارات المعنية لدعم مثل تلك المشروعات.

كما كشف “الفقي” أن المكتبة بصدد توقيع عقد مع قناة أون تي في، بشأن التوسع بدائرة التعرف على مكتبة الإسكندرية، قائلا “لم نسع للإعلام كإعلام، بل للوصول إلى الاستماع إلى مقترحات المواطنين بشأن وجهات نظرهم للنهوض أكثر بشكل ثقافي في حين أن بها تعددية ثقافية”، مؤكدا أنه يسعى للاهتمام بالأجيال المقبلة.