الفقي : السيسي سحيصل على 70% من الأصوات في انتخابات الرئاسة

أحمد الدسوقى توقع الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمحلل السياسى حصول الرئيس عبدالفتاح السيسى، على الأقل على أكثر من 70% من الأصوات فى أى انتخابات رئاسية نزيهة مقبلة. وأكد الفقى خلال لقائه الأسبوعى ببرنامج يحدث فى مصر، أنه لا يوجد فى مصر حاليا من تطاول قامته قامة الرئيس السيسى، مشيرا إلى أن السيسى مر

أحمد الدسوقى

توقع الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمحلل السياسى حصول الرئيس عبدالفتاح السيسى، على الأقل على أكثر من 70% من الأصوات فى أى انتخابات رئاسية نزيهة مقبلة.

وأكد الفقى خلال لقائه الأسبوعى ببرنامج يحدث فى مصر، أنه لا يوجد فى مصر حاليا من تطاول قامته قامة الرئيس السيسى، مشيرا إلى أن السيسى مرشح الأسرة المصرية وليس مرشح لأى تيار سياسى.

وقال إن دور القوات المسلحة سيستمر لسنوات طويلة لأنها مؤسسة قادرة على الإنجاز.

وأضاف أن الأسماء التى من الممكن أن تترشح للرئاسة تجاوزت السن مثل كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق.