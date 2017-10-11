الفقي: إسبوع ثقافي بمكتبة الإسكندرية لكل مدينة إفريقية

مها يونس قال الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إن المكتبة تتبني مشروع بعنوان "الإسبوع الثقافي". جاء ذلك في بيان عقب لقاء الفقي بوفد إفريقي رفيع المستوي و السفير حازم فهمي الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية،…

مها يونس

قال الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إن المكتبة تتبني مشروع بعنوان “الإسبوع الثقافي”.

جاء ذلك في بيان عقب لقاء الفقي بوفد إفريقي رفيع المستوي و السفير حازم فهمي الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية،

وأوضح الفقي أنه من المقرر أن يكون إسبوعا ثقافيا لكل مدينة إفريقية، والذي يعتبر رمزا للعلاقة بين مصر وبين المدن الأفريقية، مُعلناً عن بحث المكتبة لفكرة إنشاء جناح للرواد الأفارقه في المكتبة.



وأضاف أنه يجب التركيز علي مساعدة جنوب السودان، فضلاً عن ضرورة محاولة حل المشاكل والأزمات مع إثيوبيا دون نزاعات، وصولاً لحلول ترضي جميع الأطراف.



وذكر “الفقي” أن هناك خطة لتقديم المساعدة للطلبة الأفارقة عن طريق الحضور لمصر والإستفادة من التعليم والتدريب، قائلاً “مصر ليست بلدا غنيا ولكنها عريقة وبها خبرات تستحق التبادل مع الدول الأخرى للوصول الي أقصي إستفادة”.

