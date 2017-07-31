الفقى: ميزانية المكتبة عامة وتعتمد على أرباح وديعتها بالمركزى

المحافظة وافقت على ضم مكتبة الطفل بالأنفوشى لمكتبة الإسكندرية نعانى من خلل وعدم توازن فى الرواتب ونحتاج إعادة هيكلةمها يونس قال الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، إن الميزانية التى تعتمد عليها " عامة" وليست ميزانية خاصة، وذلك من خلال أرباح وديعتها بالبنك المركزى البالغة 140 مل

المحافظة وافقت على ضم مكتبة الطفل بالأنفوشى لمكتبة الإسكندرية

نعانى من خلل وعدم توازن فى الرواتب ونحتاج إعادة هيكلة



مها يونس



قال الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، إن الميزانية التى تعتمد عليها ” عامة” وليست ميزانية خاصة، وذلك من خلال أرباح وديعتها بالبنك المركزى البالغة 140 مليون دوﻻر.



وأضاف الفقى خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن المكتبة تحتاج إلى إعادة هيكلة في حين انها تعاني من خلل وعدم توازن في الرواتب، فضلا عن وجود التفاصيل الإدارية الكثيرة والمتشعبة التي تحتاج إلى إعادة ترتيب.



ومن ناحية أخرى كشف الدكتور مصطفى الفقي، عن موافقة محافظة الإسكندرية وحي الجمرك من حيث المبدأ على تخصيص مكتبة الطفل بمنطقة الأنفوشي، لتكون تحت رعاية ومباشرة مكتبة الإسكندرية، لتنضم تحت مظلتها بهدف تعزيز قدرات الطفل.











