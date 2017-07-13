الفقى: موشيه دايان نفذ حفائر غير قانونية بسيناء

مها يونسقال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، اليوم، إنه لابد من بعث رسالة وتقدير وإجلال لأرواح شهداء مصر على أرض سيناء من القوات المسلحة والشرطة.وأضاف العنانى، خلال افتتاح معرض "ثلاثون عاما.. حفائر بالمدخل الشرقى لمصر ١٩٨٧- 2017 بمكتبة الإسكندرية، أن التنقيب عن حفائر سيناء بدأ عام ١٩٨٢ و

مها يونس

قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، اليوم، إنه لابد من بعث رسالة وتقدير وإجلال لأرواح شهداء مصر على أرض سيناء من القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف العنانى، خلال افتتاح معرض “ثلاثون عاما.. حفائر بالمدخل الشرقى لمصر ١٩٨٧- 2017 بمكتبة الإسكندرية، أن التنقيب عن حفائر سيناء بدأ عام ١٩٨٢ ومشروع انقاذ سيناء عام ١٩٩٢ ثم استرداد آثار مصر من اسرائيل ١٩٩٣.

واوضح أن تسليط الضوء على مدخل مصر الشرقى تم منذ أقدم العصور، مؤكدا أنه يحكى ١٠٠٠ صورة عن أعمال الحفائر والبعثات الاجنبية ومشروع قناة السويس، بالاضافة إلى صور للاكتشافات الاثرية وللمدخل، وسلسلة من الحصون والقلاع على مدار التاريخ المصرى.

وقال الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، إن أرض سيناء تشهد معركة مع الجيش المصرى الباسل وفلول الاخوان، مؤكدا أن وحدة الأوطان لن تتجزأ، مؤكدا أن موشيه دايان، رئيس وزراء اسرائيل، استغل الحرب ونفذ حفائر غير قانونية فى سيناء لاهتمامهم بالآثار المصرية.

وتابع إنه اثناء عمله فى الخارجية المصرية لاحظ الاهتمام الكبير للسفراء الاجانب بالتاريخ المصرى والفرعوني، مشيرا إلى أن العالم يدرك قيمة مصر وتاريخها وآثارها وينبغى علينا أن نعتز بها.

واكد انه لابد من الفخر بالسلعة الثقافية واغلى بند هى الاثرية.

فيما اهدى القائمين على المعرض حفائر الآثار على ارض سيناء الى شهداء الجيش.