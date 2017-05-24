الفقى: مصر قادرة على قلب نظام الحكم في السوادن خلال يومين

اتهامات البشير للقاهرة غير منطقية ..ويحاول من خلالها لم السودانيين حوله أحمد الدسوقى حذر الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمحلل السياسى، نظام حكم عمر البشير فى السودان بعد هجومه غير المنطقى على مصر، مؤكدا أن النظام فى مصر قادر على قلب نظام الحكم فى السودان فى يومين فقط، ولكنه لن يفعل ذلك. وأشار"الف



اتهامات البشير للقاهرة غير منطقية ..ويحاول من خلالها لم السودانيين حوله

أحمد الدسوقى

حذر الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمحلل السياسى، نظام حكم عمر البشير فى السودان بعد هجومه غير المنطقى على مصر، مؤكدا أن النظام فى مصر قادر على قلب نظام الحكم فى السودان فى يومين فقط، ولكنه لن يفعل ذلك.

وأشار”الفقى” خلال لقائه الأسبوعى ببرنامج يحدث فى مصر، إلى أن التصريحات التى أطلقها البشير تجاه مصر غير صحيحة، لافتًا إلى أنه أراد من خلالها لم السودانيين حوله، مؤكدا أن مصر لا تتوقع أبدا هذه التصريحات من البشير.

وتابع: “السيسى منذ تولى حكم البلاد وهو يتعامل مع السودان بشكل جيد للغاية، مؤكدا ان العلاقات تاريخية بين البلدين ولا يجوز إطلاق مثل هذه التصريحات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد رد على تصريحات نظيره السوداني عمر البشير، التي زعم فيها أن مصر تدعم الحركات المسلحة السودانية المتمردة، فائلاً: “إن سياسة مصر شريفة في زمن عز فيه الشرف.. مصر لا تتآمر وطول ما أنا موجود في المكان ده عمر ما الموضوع ده هيحصل.. والسودان أشقاء لمصر”.

وزعم الرئيس السوداني منذ أيام أن قوات الجيش والدعم السريع غنمت مدرعات ومركبات مصرية استخدمها متمردو دارفور في هجومهم، يوم الأحد الماضي على الولايتين”، مؤكدا أن القوات المهاجمة انطلقت من دولة جنوب السودان ومن ليبيا على متن مدرعات مصرية.

