الفقى : قطر مثل الطفل الذى يحاول دائما لفت الانتباه فى المنطقة

تتصور أن بإمكانتيها المادية تستطيع قيادة دول الخليج تميم كان "تايه" فى القمة العربية الاإسلامية الامريكية بالرياض أحمد الدسوقى وصف الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمحلل السياسى، دولة قطر بأنها مثل الطفل الذى يحاول دائما لفت الانتباه فى المنطقة بأفعاله الصغيرة وغير المحسوبة. وأشار"الفقى"، خلال لقائ



تتصور أن بإمكانتيها المادية تستطيع قيادة دول الخليج

تميم كان “تايه” فى القمة العربية الاإسلامية الامريكية بالرياض



أحمد الدسوقى

وصف الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمحلل السياسى، دولة قطر بأنها مثل الطفل الذى يحاول دائما لفت الانتباه فى المنطقة بأفعاله الصغيرة وغير المحسوبة.

وأشار”الفقى”، خلال لقائه الأسبوعى ببرنامج “يحدث فى مصر”، إلى أن قطر لديها مشكلة نفسية كبيرة فى المنطقة لأنها دولة صغيرة بالمقارنة بباقى الدول الكبرى بالمنطقة العربية ولكنها ترى أنها كبيرة، لافتا الى ان قطر تتصور أن بإمكانتيها المادية الضخمة تستطيع قيادة منطقة الخليج بدلا من المملكة العربية السعودية.

وقال إن تميم أمير قطر كان “تايه “فى القمة العربية الاسلامية الامريكية فى الرياض ولذلك اطلق تصريحاته المثيرة للجدل.

وكان تميم قد أطلق تصريحات مثيرة للجدل، إذ اعترف أن قاعدة “العديد” الأمريكية مع أنها تمثل حصانة لقطر من أطماع بعض الدول المجاورة، إلا أنها هي الفرصة الوحيدة لأمريكا لامتلاك النفوذ العسكري بالمنطقة، في تشابك للمصالح يفوق قدرة أي إدارة على تغييره.

وزعم تميم، أن ما تتعرض له بلاده “حملة ظالمة”، تزامنت مع زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى المنطقة، وتستهدف ربطها بالإرهاب، وتشويه جهودها فى تحقيق الاستقرار ولكنه سرعان ما تراجع عن هذه التصريحات.