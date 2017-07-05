سيـــاســة

الفقى : قطر عليها الانحناء للعاصفة العربية

أحمد الدسوقى: طالب الكاتب والمحلل السياسى د. مصطفى الفقى، دولة قطر بضرورة الانحاء تجاه العاصفة العربية حتى تستطيع الخروج من أزمتها الراهنة . واستبعد "الفقى" - خلال لقائه الأسبوعى ببرنامج "يحدث فى مصر" مساء اليوم الأربعاء،  الخيار العسكرى تجاه قطر…

5 يوليو، 2017 5 يوليو، 2017

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أحمد الدسوقى:

طالب الكاتب والمحلل السياسى د. مصطفى الفقى، دولة قطر بضرورة الانحاء تجاه العاصفة العربية حتى تستطيع الخروج من أزمتها الراهنة .

واستبعد “الفقى” – خلال لقائه الأسبوعى ببرنامج “يحدث فى مصر” مساء اليوم الأربعاء،  الخيار العسكرى تجاه قطر ، مؤكدا أن الدول المقاطعة لقطر لن تلجأ إلى الأمم المتحدة لحل الأزمة مع الدوحة .

وقال إن جامعة الدول العربية لا تفضل الدخول فى الأزمة، لكى يتم حل الأزمة داخل البيت الخليجى ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أرسل جرس إنذار فى القمة الإسلامية الأمريكية الأخيرة فى الرياض بأن قطر داعمة للإرهاب .

وكانت قطر قد رفضت قائمة المطالب العربية والخليجية التي وضعتها الدول المقاطعة لها، في الوقت الذي اتهمت فيه تلك الدول الدوحة بدعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.

وتمثلت تلك المطالب في : إغلاق قناة الجزيرة، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وطرد أي عنصر من الحرس الثوري الإيراني موجود على أراضيها، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأمريكية على طهران.
 

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