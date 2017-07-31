الفقى: إنشاء سفارات معرفية بالجامعات والمحافظات بتكلفة 20 مليونًا

مها يونسقال الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية إنه بصدد إنشاء ما يطلق عليه "سفارات المعرفة" وهى عبارة عن نموذج للمكتبة داخل كل جامعة ومحافظة من خلال 20 سفارة بتكلفة 20 مليون جنيه.وأضاف الفقى فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، أن السفارات المعرفية تستهدف الوصول لكل مواطن وطالب خارج الإسكندري

مها يونس

قال الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية إنه بصدد إنشاء ما يطلق عليه “سفارات المعرفة” وهى عبارة عن نموذج للمكتبة داخل كل جامعة ومحافظة من خلال 20 سفارة بتكلفة 20 مليون جنيه.

وأضاف الفقى فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، أن السفارات المعرفية تستهدف الوصول لكل مواطن وطالب خارج الإسكندرية يطلب العلم وكأنه داخل مكتبة الإسكندرية بالثغر.

وعلى صعيد آخر أشار الفقى، إلى أن حاكم الشرق الإماراتى الشيخ سلطان القاسمى سيتبرع ببناء مبنى مجمع لجمع المقار التابعة للمكتبة البالغة اكثر من 9 مقرات مبعثرة داخل المحافظة، فضلا عن ازمتها فى تخزين الكتب، موضحا ان المبنى من المقرر ان يقام بأرض تابعة للمكتبة بمنطقة ابيس، موضحا أنه من المقرر ضم الاجهزة الإدارية وكذلك تخزين الكتب.