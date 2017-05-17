الفقى: إنجازات السيسى ستحسم فوزه فى الانتخابات المقبلة بسهولة

الرئيس يتمنى أن يكون له أكثر من منافس أحمد الدسوقىأكد الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمحلل السياسى، إن الإنجازات الذى حققها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الحكم ستحسم فوزه فى الانتخابات المقبلة بكل سهولة إذا ترشح.وأشار الفقى، خلال لقائه الأسبوعى ببرنامج يحدث فى مصر، إلى أن السيسى يتم



الرئيس يتمنى أن يكون له أكثر من منافس



أحمد الدسوقى

أكد الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمحلل السياسى، إن الإنجازات الذى حققها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الحكم ستحسم فوزه فى الانتخابات المقبلة بكل سهولة إذا ترشح.

وأشار الفقى، خلال لقائه الأسبوعى ببرنامج يحدث فى مصر، إلى أن السيسى يتمنى أن يكون لديه أكثر من منافس فى الانتخابات المقبلة لإثراء الحياة السياسية فى مصر.

ولفت الكاتب والمحلل السياسى إلى أن الرئيس ليس لديه ما يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، متوقعا إعلانه للترشح بشكل رسمى قريباً.