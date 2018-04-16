الفطيم هوندا تستقر رسميا على طرح طراز سيتى مايو المقبل

شريف عيسىتستعد شركة النيل للتجارة والهندسة – أحدى شركات مجموعة الفطيم مصر، وكلاء سيارات هوندا، لطرح طراز سيتى فى تعديلاتة الجديدة بحلول مايو المقبل.وقال حسن اسكندرانى، مدير تسويق هوندا، ان المفاوضات مع الشركة الأم استقرت على تقديم السيارة للسوق المحلى الشهر المقبل، بفئة هاى

شريف عيسى

تستعد شركة النيل للتجارة والهندسة – أحدى شركات مجموعة الفطيم مصر، وكلاء سيارات هوندا، لطرح طراز سيتى فى تعديلاتة الجديدة بحلول مايو المقبل.

وقال حسن اسكندرانى، مدير تسويق هوندا، ان المفاوضات مع الشركة الأم استقرت على تقديم السيارة للسوق المحلى الشهر المقبل، بفئة هاى لاين، على أن يتم الإعتماد على خطوط انتاج هوندا العالمية بتايلاند لتوفير احتياجات السوق المحلى.

وأشار إلى سيتى ستكون مدعومة بمحرك سعة 1.5 لتر، بقوة 118 حصانا.

ولفت إلى أن المفاوضات مع هوندا العالمية لم تستقر حتى الأن على موعد محدد لطرح الجيل العاشر الجديد كلياً من أكورد، والتى يجرى انتاجها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن النيل الهندسية تمكنت خلال الربع الأول من تحقيق مستهدفاتها والمحددة سالفاً مع الشركة العالمية الأم.

وجدير بالذكر أن هوندا تمكنت من بيع 56 سيارة من طرازى سيتى، وCR-V خلال شهرى يناير وفبراير، وفقاً للإحصائيات المعلنة من قبل مجلس معلومات سوق السيارات “اميك”.

وكانت هوندا العالمية قد احتلت المرتبة الخامسة فى قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً وفقاً لأرقام فوكس 2 موف لأبحاث السيارات، بعد تمكنها من بيع 753 ألفاً، و96 سيارة على مدار الشهرين الأولين من العام الجارى.

وأظهرت ارقام F2M عن تصدر هوندا سيفك المركر السادس فى قائمة الطرازات الأكثر مبيعاً بإجمالى 116 ألفاً، و45 سيارة، فى حين جاءت CR-V فى المركز الثامن بعد تمكنها من بيع 105 ألفاً، و497 سيارة.



