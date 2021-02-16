«الفطيم مولز» تدرس التوسع فى الإسكندرية والقاهرة

جاء ذلك فى تصريحات لـ«المال» على هامش الملتقى الإعلامي الذى عقدته المجموعة أمس

الرئيس التنفيذى للمجموعة: نتوقع نموا يصل إلى %9 خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر

قال تيموثى إرنست، الرئيس التنفيذى لـ»الفطيم مولز»، إن المجموعة تدرس التوسع بإنشاء مراكز تسوق جديدة فى القاهرة والإسكندرية ومنطقة الشرق الأوسط والخليج.

جاء ذلك فى تصريحات لـ«المال» على هامش الملتقى الإعلامي الذى عقدته المجموعة أمس للكشف عن تفاصيل التوسعات فى مشروع فيستيفال أفينيو، باستثمارات تقدر بحوالى 2 مليار جنيه، تنتهى خلال الربع الأول من 2023.

وستقوم المجموعة أيضا بضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه لتجديد مول «كايرو فيستيفال»، وأكد رئيس المجموعة أنها تدرس بعناية الفرص المتاحة بالعاصمة الإدارية.

وتوقع إرنست أن تشهد الفترة من يونيو إلى ديسمبر نموا فى نتائج الأعمال يترواح مابين 8 و%9 مع انحسار التداعيات القوية الناتجة عن فيروس كورونا.

وأكد الرئيس التنفيذى لمجموعة «الفطيم مولز» أن «كايرو فيستيفال سيتي» هو المول الوحيد التابع للمجموعة فى المنطقة الذى لم يغلق أبوابه بفضل الإجراءات الاحتزازية والتدابير الوقائية التى اتخذها.

وحول التسهيلات التى قدمها «كايرو فيستيفال» لمستأجرى المحلات، أشار إرنست إلى إجراء تخفيضات «شديدة» فى الإيجارات وصلت إلى %50 خاصة للأنشطة التى تضررت بشكل واسع من جائحة كورونا مثل المطاعم والمقاهي.

وتابع إرنست أن المجموعة مستمرة فى التخفيضات للمتضررين من الجائحة ولكن على أن تتم دراسة الأمر حالة بحالة وبشرط أن يظهر المستأجر جدية فى التعامل مع الأزمة والخروج منها.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال إن المرحلة الأولى من إعادة التطوير والتجديد للمول الحالى «كايرو فيستيفال»، بدأت هذا الشهر ومن المقرر الانتهاء منها فى نهاية 2021، وتشمل تحسين الأرضيات وإزالة وتقليل حجم الأعمدة والحواجز داخل المناطق الرئيسية لتوضيح مساحات المول بالإضافة إلى إدخال العنصر الرقمى من خلال توفير فرص وأدوات التسويق الرقمي للعلامات التجارية لدعم المستأجرين وأصحاب المتاجر وشركاء المول فى التواصل مع الزائرين من خلال استعراض منتجاتهم.