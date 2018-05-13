الفطيم للسيارات تراهن على هوندا سيتى Face Lift كموديل 2019

شريف عيسى طرحت شركة النيل للتجارة والهندسة – أحدى شركات مجموعة الفطيم، وكلاء سيارات هوندا ، طراز سيتى Face lift رسمياً، اليوم لموديل 2019 فئة هاى لاين. وقال حسن اسكندرانى، مدير التسويق هوندا، إن الشركة اعتمدت على مصنع بتايلاند، فى الحصول على طلبات السوق من سيتى، والتى ت

شريف عيسى

طرحت شركة النيل للتجارة والهندسة – أحدى شركات مجموعة الفطيم، وكلاء سيارات هوندا ، طراز سيتى Face lift رسمياً، اليوم لموديل 2019 فئة هاى لاين.

وقال حسن اسكندرانى، مدير التسويق هوندا، إن الشركة اعتمدت على مصنع بتايلاند، فى الحصول على طلبات السوق من سيتى، والتى تتوافر بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سى سى، بقوة 118 حصان، بعزم يصل إلى 145 نيوتن.متر.

وأشار إلى أن استمرار المفاوضات مع هوندا العالمية بهدف تقديم طرازات جديده ضمن خطة وكيل العلامة التجارية زيادة حصته السوقية من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات.

وتعد سيتى ثالث طراز جديد تقدمه شركة النيل للتجارة والهندسة إذ قدمت الجيل العاشر من هوندا سيفيك خلال ابريل من العام الماضى، فيما قدمت CR-V والمنتمى لفئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدمات SUV خلال يوليو 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة النيل للتجارة والهندسة قد لجأت إلى وقف استيراد سيتى بداية العام الماضى عقدب ارتفاع معدلات اسعار الصرف، وعجزها عن المنافسة.

وتعد هوندا رابع أكبر مصنع للسيارات فى العالم وفقاً للإحصائيات المعلنة عن مؤسسة فوكس 2 موف لأبحاث السيارات خلال 2017، بعد تمكنها من بيع 5.14 مليون سيارة، بنسبة نمو 8% عن معدلات البيع خلال 2016، لتستحوذ على حصة سوقية تصل إلى 5.2% من المبيعات العالمية للسيارات.

وتحتل سيتى المركز 71 فى ترتيب الطرازات الأعلى مبيعاً حول العالم خلال العام الماضى بإجمالى 269.2 ألف وحدة.