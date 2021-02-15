«الفطيم» تعتزم ضخ ملياري جنيه بالتوسعات الخاصة فى مشروع «كايرو فيستيفال سيتي»

تعتزم مجموعة الفطيم ضخ ملياري جنيه في التوسعات الجديدة لمشروع “كايرو فيستيفال سيتي مول” وذلك حتى العام القادم .



وقال هيثم حجار مدير عام كايرو فيستيفال مول المرحلة الجديدة ” فيستيفال أفينيو تقع على 42 ألف متر مربع حيث تبلغ المساحة المسطحة للمشروع 80 ألف متر مربع.



وأضاف ردا على سؤال “المال” أنه من المستهدف افتتاح المشروع 2023 على أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات بنهاية العام المقبل.

وأشار إلى أن التوسعات تتيح نحو 1500 فرصة عمل أثناء مرحلة البناء، في حين يتيح المول الحالي نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة ونحو 14 ألف فرصة عمل غير مباشرة.



وأوضح مدير عام الشركة أنه من المستهدف أن يصل حجم فرص العمل المباشرة بعد انتهاء التوسعات 7 آلاف فرصة عمل.