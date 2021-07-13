استثمار

«الفطيم» تستهدف مضاعفة مبيعات الأون لاين ..وإطلاق العديد من حلول الدفع الإلكترونية

تركز على تطوير الأفرع وإنشاء مراكز جديدة
أحمد اللاهوني 8:34 ص, الثلاثاء, 13 يوليو 21 8:34 ص, الثلاثاء, 13 يوليو 21

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أعلن جان لوك جرازياتو مدير كارفور مصر لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، أن كارفور ليس لديها توجه للاستحواذ على سلاسل تجارية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن «ماجد الفطيم» تركز على التطوير للأفرع الحالية وإنشاء أفرع جديدة، ولا يوجد نية لشراء أى سلسلة بيع بالتجزئة.

«كارفور»: لا نية للاستحواذ على أى سلسلة «تجزئة»

ولفت إلى أن كارفور تسعى لمواكبة النمو فى السوق المصرية من خلال تحفيز التجارة الإلكترونية وإطلاق تطبيق ( دورى) DORE، الذى يسهل تجربة التسوق للعملاء من خلال حجز وقت التسوق المناسب لهم مسبقاً ومراقبة حركة التنقل داخل الفروع، هذا إلى جانب تعزيز خدمة «استلمها بنفسك»، والتى تتيح لعملاء كارفور التسوق عبر الإنترنت واستلام طلباتهم من فرع كارفور الذى يحددونه.

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وكشف جان لوك، أن كارفور تسعى لمضاعفة المبيعات الإلكترونية خلال هذا العام وسيتم إطلاق العديد من حلول الدفع الإلكترونية والتى تسهم فى زيادة المبيعات بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الحلول الرقمية جزء كبير من الخطة التوسعية فى الوقت الحالي، ويمكن للعملاء الحصول على احتياجاتهم من خلال الطلب من الإنترنت إما من خلال الموقع أو من تطبيقcarrefour now والذى يسمح بتوصيل المنتجات فى نفس يوم الطلب.

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خدمات التوصيل تغطى المعادى والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر.. وقريباً إضافة مدينة نصر والإسكندرية

وأوضح أن خدمات التوصيل تغطى حاليا مناطق المعادى والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية، وسيتم قريباً تغطية مدينة نصر والإسكندرية، وفيما يتعلق بالأجهزة كبيرة الحجم مثل الإلكترونيات فتغطى أماكن أكثر مثل الدلتا، ونعمل على تقليص وقت تسليم المنتجات الذى يستغرق حاليا 4 ساعات على الأقل.

ونجحت كارفور خلال فترة تواجدها فى السوق المحلية والتى أكملت 18 عامًا فى أن تكسب ثقة المواطن المصرى، الذى يحرص دومًا على متابعة عروض كارفور المستمرة لتقديم كل ما هو جديد ومتميز وبأنسب الأسعار من خلال سلسلة الفروع المنتشرة فى محافظات مصر والتى بلغت 57 فرعًا حتى نهاية العام الماضى.

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أحمد اللاهونى

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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