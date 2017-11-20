الفطيم تستعد لإعادة طرح هوندا سيتى



شريف عيسى



تُجرى الفطيم للتجارة والهندسة، أحد شركات مجموعة الفطيم، وكيل سيارات هوندا وإطارات تويو، مفاوضات مع هوندا الأم تمهيداً لإعادة طرح سيتى، والتى تم وقف استيرادها منذ قرابة عامين، بعد الزيادات التى أخيرة فى أسعارها وخرجها عن المنافسة.



وأكد شريف محمود، مدير عام هوندا بالشركة، أن المفاوضات تستهدف إعادة طرح سيتى بحلول إبريل المقبل على أقصى تقدير، خاصة بعد نجاح طرح الجيل العاشر من سيفيك، والجيل الخامس من CR-V الجديدين كلياً خلال العام الحالى.



وتوقع محمود أن تشهد مبيعات العلامة اليابانية هوندا زيادة فى أداء مبيعاتها خلال العام المقبل بحوالى 10%، فى ظل التوقعات التى تشير إلى تحسن أداء مبيعات السوق الإجمالية، والتى بدأت فى النمو بداية من سبتمبر الماضى.



وأشار إلى أن الفطيم للتجارة والهندسة لا تستهدف حالياً ضخ استثمارات جديدة فى صالات العرض أو خدمات الصيانة، خاصة بعد افتتاح مركز العبور بداية الربع الأخير من العام الحالى.



وأوضح أنه لا توجد نية حتى الآن لإعادة طرح موتوسيكلات هوندا مع استمرار قرار وزير التجارة بحظر استيرادها، وفقاً لقرار رقم 105 لسنة 2014، والصادر فى فبراير من 2014، والذى ينص على وقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك ومكوناتهما.



وعن خطط التوسع فى وكالة إطارات تويو، قال شريف إنه يستهدف خلال 2018، زيادة حصته الاستيرادية منها بنسبة 10%، بالإضافة إلى زيادة عدد الموزعين المعتمدين لها بنسة 20%، عبر ضم ما يقرب من 4 موزعين معتمدين جدد.



وتمكنت هوندا فى مصر خلال الشهور التسع الأول من العام الحالى من بيع 111 سيارة، من طرازى سيفيك، وCR-V.



