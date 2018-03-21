الفطيم ترفع استثماراتها 100 % فى كايرو فيستيفال سيتى

خالد بدر الدين:أعلن أشرف عزالدين العضو المنتدب بشركة الفطيم العقارية أنه من المتوقع استثمار 30 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) بحلول عام 2023 فى إنشاء كايرو فيستفال سيتى أو ضعف المبلغ الذى تم تحديده فى بداية المشروع أو بزيادة تعادل 100 % .وأكد أشرف إن شركة الفطيم ستمول حوالى 67 % من المشروع

خالد بدر الدين:





أعلن أشرف عزالدين العضو المنتدب بشركة الفطيم العقارية أنه من المتوقع استثمار 30 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) بحلول عام 2023 فى إنشاء كايرو فيستفال سيتى أو ضعف المبلغ الذى تم تحديده فى بداية المشروع أو بزيادة تعادل 100 % .

وأكد أشرف إن شركة الفطيم ستمول حوالى 67 % من المشروع بينما سيتم تمويل 33 % من الاستثمارات من خلال قروض من البنوك.

وكانت شركة الفطيم خططت فى البداية لاستثمار حوالى 15-17 مليار جنيه فى المشروع الذى موله حتى الآن بحوالى 60 % من استماراته التى دفع منها حتى الآن حوالى 12 مليار جنيه.

وتتوقع شركة الفطيم أن تصل المبيعات هذا العام إلى جوالى 4.5 مليار جنيه بالمقارنة مع 2.9 مليار جنيه العام الماضى.

وتخطط الشركة أيضا لبدء 4 مشروعات بقيمة 7.5 مليار جنيه هذا العام وتتوقع ارتفاع المبيعات إلى حوالى 15 مليار جنيه كما قال عز الدين الذى أكد إن المشروعات الأربعة سيتم الانتهاء منها فى غضون ثلاث سنوات.

