الفطيم تدرس تطوير مشروع جديد بالعاصمة الإدارية

تدرس مجموعة الفطيم المالكة لمشروع كايرو فيستيفال سيتي الدخول باستثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفقا لما قاله تيموثي أرنست الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم مولز.

وأضاف أن الشركة تستهدف إعادة تطوير كايرو فيستيفال مول، وذلك بقيمة 200 مليون جنيه في مدة تصل إلى 18 شهرا وحتى نهاية 2022.

وأكد أن الشركة تستهدف التوسع بمرحلة جديدة تحت مسمى فيستيفال افينيو، والتي تبلغ مساحتها 16 ألف متر مربع، وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 2 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ بنهاية العام القادم.

وأشار إلى أن المرحلة الجديدة تضم أكثر من 80 متجرا و15 منفذا للأطعمة والمشروبات وعدد هائل من العلامات التجارية العالمية، وستحقق مجموعة الفطيم عن طريق المشروع الجديد قيمة مضافة للمركز التجاري الحالي الذي فاز بثلاث جوائز RECON في عام 2019 – بالإضافة إلى إجراء تغييرات جذرية في سوق المراكز التجارية عن طريق توفير خدمات متنوعة للمتسوقين من المتاجر والعلامات التجارية الفاخرة.

ويمتد مشروع كايرو فيستيفال سيتي على مساحة تزيد عن 3 ملايين متر مربع، ويحتل موقع استراتيجي في مدخل مدينة القاهرة الجديدة، واضعًا معايير جديدة كليًا للوجهة الأفضل للتسوق والترفيه.

ويقدم كايرو فستيفال سيتي لسكانه مجموعة من شقق وفيلات سكنية فاخرة، ومكاتب عمل متميزة، وعددًا من الفنادق العالمية المشهورة، والمدارس الدولية، وأيضَا معارض السيارات؛ كل ذلك داخل مجتمع هادئ.

تأسس كايرو فستيفال سيتي مول عام 2013، ليصبح الوجهة الأولى للتسوق والترفيه على مستوى القاهرة. يمتد كايرو فستيفال سيتي مول على مساحة 160,000 متر مربع، تضم 300 محل تجاري، 95 مطعم وكافيه متداخل مع المنطقة المخصصة لكارفور هايبر ماركت، ومتجر رئيسي لهوم فرنتشر، و2 متجر متعدد الأقسام، بإجمالي مساحة 10,755 متر مربع، بالإضافة إلى جراج يستوعب 7000 مكان لوقوف السيارات. يقدم كايرو فستيفال سيتي مول عدد كبير من العلامات التجارية، منها “أيكيا”، و”كيدزانيا” المتواجدة حصريًا في المول فقط.

وتأسست مجموعة الفطيم في الثلاثينيات من القرن الماضي (1930s) كشركة تجارية، وهي اليوم واحدة من الشركات الإقليمية الخاصة بمحفظة كبيرة من المشروعات والخدمات المتنوعة والمتطورة، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، بالإمارات العربية المتحدة.

تمتلك مجموعة الفطيم 4 أقسام عاملة بقطاع السيارات، والخدمات المالية، والتطوير العقاري، وتجارة التجزئة. توظف المجموعة أكثر من 42,000 عامل حول 29 دولة في منطقة الشرق الأوسط، وآسيا، وأفريقيا؛ ولديها أكثر من 200 شريك من العلامات التجارية المبدعة حول العالم.اهتمام الفطيم بريادة الأعمال والتركيز على الاحتياجات المتغيرة للمستهلك في المجتمعات التي تعمل بها، هو ما يساهم في زيادة نمو المجموعة وتوسعها.