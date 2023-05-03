«الفطيم» تتعاون مع «سيمبل» لتوفير خدمات الدفع لاحقاً بدون فوائد لزوارها

أعلنت شركة “ماجد الفطيم”، الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، تعاونها مع شركة “سيمبل -اشتري وفر وادفع بعدين” .



ووفقا لبيان صحفي فإنه ابتداءً من 7 مايو، 2023 سيوفر هذا التعاون لزوار مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم (مول مصر، وسيتي سنتر ألماظة، وسيتي سنتر الإسكندرية، وسيتي سنتر معادي) المزيد من حلول الدفع المرنة والاستمتاع بخدمة الدفع لاحقًا بدون فوائد من سيمبل.

حيث يمكنهم الموازنة بين الدخل والنفقات عن طريق تقسيم ثمن مشترياتهم من خلال شبكة التجار المتاح بها خدمة سيمبل، وذلك عن طريق دفع المبلغ على 3 أو 4 أو 5 دفعات إسبوعية أو شهرية بدون أي فوائد أو إجراءات فقط عن طريق البطاقة البنكية بأنواعها (الخصم، والائتمان والمدفوعة مقدما).

وأكد محمد الفقي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمبل، على سعادتهم بالشراكة مع شركة ماجد الفطيم لتقديم خدمات الدفع الأجل بدون فوائد أو إجراءات، موضحًا أنها ستعزز نمو الشركة وتتيح للعملاء تجربة تسوق أفضل وأسرع.

وعلقت رشا عزب المدير الإقليمي لمراكز تسوق ماجد الفطيم في المنطقة الغربية على التعاون قائلة: “في ماجد الفطيم، نحن ملتزمون بتحديد الطرق الجديدة والمبتكرة لتوفير المزيد من الراحة والاختيارات لعملائنا”.

وتابعت : “من خلال هذه الشراكة مع سيمبل، نثق في قدرتنا التامة على القيام بذلك، من خلال المواصلة في توفير خيارات دفع سلسة ومرنة باستخدام أحدث تقنيات شركة سيمبل لضمان تجربة ممتعة للجميع” .

وأوضحت “نحن لا نزال ملتزمين في مواصلة توفير طرق جديدة التي تحسن تجربة المستهلكين لدينا، عبر جميع مراكز التسوق التابعة لنا في مصر” .