«الفطيم» تبدأ تصفية «فامكو – إيفيكو» فى مصر

المال-خاصعلمت «المال» من مصادرها بسوق السيارات، أن شركة الفطيم مصر لتجارة السيارات «فامكو»، وكلاء شاحنات إيفيكو، بدأت تصفية نشاط الشركة فى مصر بعد مرور عام من إعادة طرح العلامة التجارية تحت رعايتها.وانتشرت أنباء عن إجراء «القصراوى جروب« مفاوضات مكثفة مع الشركة

المال-خاص

علمت «المال» من مصادرها بسوق السيارات، أن شركة الفطيم مصر لتجارة السيارات «فامكو»، وكلاء شاحنات إيفيكو، بدأت تصفية نشاط الشركة فى مصر بعد مرور عام من إعادة طرح العلامة التجارية تحت رعايتها.

وانتشرت أنباء عن إجراء «القصراوى جروب« مفاوضات مكثفة مع الشركة الأم للاستحواذ على «إيفيكو» بعد تخارج «الفطيم».

كانت «الفطيم» مصر لتجارة السيارات قد أعلنت فى مارس من العام الماضى، عن الاستحواذ على وكالة العلامة الإيطالية «إيفيكو» لصناعة الشاحنات، بضخها استثمارات تصل إلى 50 مليون جنيه فى خدمات ما بعد البيع والصيانة.

وقالت مصادر بالشركة، رفضت ذكر اسمها، إن الشركة واجهت العديد من التحديات التى تحول دون استمرار نشاطها فى مصر، ومن بينها تواصل عدد من المؤسسات الحكومية مع الشركة العالمية للحصول على احتياجاتها من سيارات النقل التى تتبع «إيفيكو» دون تدخل من الوكيل الحصرى لها.

وأشار إلى أنه مع تدنى حجم المبيعات نتيجة صعوبة اقتناص مناقصات حكومية، والاعتماد على البيع المباشر للأفراد والتى تعد متواضعة، قررت الشركة التخارج من السوق.

وأكدت المصادر تبنى الفطيم لتجارة السيارات خطة تستهدف الانتهاء من تصفية الشركة، وبيع المخزون من الشاحنات بحلول ديسمبر المقبل.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك«، تمكنت «فامكو» فى الفترة من يناير وحتى نهاية مايومن هذا العام من بيع 25 شاحنة، بمعدل نموبلغ %150، مقارنة بمستويات البيع خلال نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 10 وحدات، لتحصد حصة سوقية قدرها %0.2 من المبيعات الإجمالية لسوق الشاحنات.

واستطاعت «إيفيكو» على مدار العام الماضى بيع 69 شاحنة، وذلك فى العام الأول من إعادة تقديمها للسوق المحلية لتحصد حصة سوقية %0.3 من سوق الشاحنات.

ويعد تخارج شاحنات «إيفيكو» من السوق هوالثانى من نوعه، إذ إنه فى 2014 أعلنت شركة كوماترا السعودية، عن تنازلها عن وكالة «إيفيكو« لصالح الفطيم.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية تمكنت «إيفيكو» من بيع 352 شاحنة، وفقاً لإحصائيات أميك خلال الفترة من 2013 وحتى نهاية 2017.