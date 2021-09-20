عقـــارات

الفطيم العقارية على رأس المتحدثين الرسميين بمؤتمر سيتي سكيب

العضو المنتدب يشارك بخبرات المجموعة الدولية في حلقة نقاشية حول مستقبل المجتمعات العمرانية المتكاملة في مصر
أحمد صبحي 5:03 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21 5:03 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21

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شاركت مجموعة الفطيم العقارية، إحدى شركات مجموعة الفطيم، بمؤتمر سيتي سكيب – أكبر ملتقى للاستثمار والتطوير العقاري في مصر – والذي ينعقد في الفترة من 20 – 21 سبتمبر 2021، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. فمن بين نخبة من أكبر المطورين العقاريين وأغناهم خبرة بالسوق المصرية والدولية، شاركت المجموعة بحلقة نقاشية تحت عنوان: “الحديث حول فئات الأصول في مصر: لقطة من عام 2021 وما بعده“.

في هذا الصدد، قال العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية – المهندس أشرف عز الدين، “بفضل مناخها الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، والمرونة التي يمتاز بها قطاعها العقاري، احتضنت مصر ثاني أكبر مشروعات مجموعة الفطيم العقارية، هو مشروع كايرو فستيفال سيتي. ففي عام 2005 وعلى مساحة 3 مليون متر مربع وباستثمارات تخطت ال15 مليار جنيه، تفردت المجموعة بتعريف السوق المصرية بمفهوم المجتمعات العمرانية المتكاملة لأول مرة وترسيخ استراتيجياتها نحو تصدير العقار بالارتكاز على 4 ركائز أساسية.”

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وأضاف قائلا: “بانتقاء المجموعة لأفضل المواقع الاستراتيجية، وترويجها لمنظور المجتمعات العمرانية المتكاملة التي تتضمن المشروعات السكنية والإدارية والتجارية والسياحية والترفيهية تحت سقف واحد، فضلاً عن ضمان جودة وكفاءة المشروعات المطروحة وتقديم أرقى مستوى لخدمة ما بعد البيع لعملائها، بات مشروع كايرو فستيفال سيتي الوجهة المفضلة لصفوة المستثمرين والباحثين عن الرفاهية المعيشية في مصر.”

وبالانتقال لموقف تقدم الأعمال بالمشروع، عقب عز الدين: “بلغت نسبة المشروع حوالي 78%، وذلك من خلال مشروع فيلات “أوريانا 4” والذي تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات به ليتم تسليمه خلال العام الحالي، ومشروع شقق “فستيفال ليفينج” السكنية والذي بلغت نسبة تقدم الأعمال بالمرحلة الأولى منه 100%، لتتبعه المرحلة الثانية بنسبة 95% والمرحلة الثالثة بنسبة 50%، فضلاً عن شقق “أورا” السكنية والتي بلغت نسبة تقدم الأعمال بها 60%.

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وحول الجزء الإداري والتجاري بمشروع كايرو فستيفال سيتي، بلغت نسبة تقدم الأعمال الإنشائية بمشروع “The Business District” حوالي 72%. هذا ومن المخطط تسليم مشروع “The Podium One” بحلول الربع الثاني من عام 2022، على أن يتبعه “The Podium Two” عام 2023، حيث بلغت نسبة تقدم الأعمال بالمرحلة الأولى 70% والمرحلة الثانية نسبة 60%.”

هذا ويعد مشروع كايرو فستيفال سيتي التابع لمجموعة الفطيم العقارية طفرة حقيقية في المشروعات العقارية المتكاملة، حيث يعتبر المشروع الأول من نوعه في مصر الذي يجمع بين الوحدات السكنية والإدارية والأماكن الترفيهية في مكان واحد متكامل، حيث تضم أكبر مول تجاري “كايرو فستيفال سيتي مول” المحاط بمجمعات سكنية ومكاتب إدارية ومدرسة دولية وقد تم مراعاة أن يقام هذا المجتمع المتكامل في قلب بيئة طبيعية خلابة تقدم مفهوماً جديداً للرفاهية والحياة الراقية.

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بقلم أحمد صبحي

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